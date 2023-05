Neúspěšný kandidát na šéfa ČT podal žalobu. „Jsme ve válce,“ říká

Výběrové řízení na post generálního ředitele České televize bude řešit justice. Neúspěšný zájemce o tuto pozici Ondřej Vrbík ve středu podal žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Podle architekta na volné noze bylo výběrové řízení diskriminační a kandidáty předem rozdělilo do dvou kategorií.

Ředitele vybírá Rada České televize, Vrbík ale žalobu podal na Českou televizi. „Četl jsem si příslušné paragrafy. Měl jsem za to, že rada spadá pod televizi. Chybička se možná vloudila, kdyžtak mě soud upozorní. Není problém to přepsat správně,“ řekl.

Vrbík zmínil hned několik důvodů, proč průběh konkurzu považuje za nezákonný. „Byl jsem diskriminován. Všichni kandidáti odevzdali potřebné podklady jako životopis, koncepce, beztrestnost. Jak je možné, že druhý den v tisku u některých vyšly detailní medailonky a u některých jen jméno? Udělali z nás kandidáty dvou kategorií. Podrobně to píšu v žalobě,“ uvedl.

Současný ředitel Petr Dvořák je ve funkci od roku 2011. „Pokud zůstane, doba bude ještě delší. To přece nelze. Pokud bude znovuzvolen, považuju to za tragédii. Viděl jsem jak ho při konkurzu plácají po ramenou. Není to přece post za zásluhy,“ tvrdil.