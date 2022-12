Nová data o exekucích: pozitivní vývoj kazí předpovědi odborníků

Za první tři měsíce letošního roku zaznamenali exekutoři celkově 105 120 nově zahájených exekucí. Za další tři, od dubna do června, pak téměř totožných 105 182 exekucí. Tedy méně než v předchozích čtvrtletích.

Vyplývá to z nově zveřejněných dat Exekutorské komory .

Exekutoři i odborníci upozorňují, že je příliš brzy na to, aby se do dat otiskla aktuální inflace. „Do počtu exekucí se současná ekonomická situace promítne podle našich zkušeností s časovou prodlevou,“ říká mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová. Komora to odhaduje zhruba na dva roky.