Vesnice bojuje za hospodu. Tomu, kdo ji udrží, nabízí výhody

Ta jediná - na kraji Hoštic - je v provozu jen dva večery v týdnu. V pátek od 17 do 23 a v sobotu od 16 do 21 hodin. Nedělní otvírací doba je přelepená izolepou.

„Děláme s místostarostou všechno pro to, abychom to zachránili. Hospoda k obci patří,“ říká Seznam Zprávám starosta Josef Veselý.

To pozoruje i bývalý místostarosta Vodochod a hoštický starousedlík František Veselý. „Začala to už ta blbá nemoc (covid-19, pozn. red.). Lidé si začali dělat hospody doma. Tady v Hošticích je jich šest. Vždycky se domluví a u někoho se sejdou,“ popisuje.

Hoštičtí rozhodně nejsou jediní. Hospoda zanikla třeba i v Pticích západně od Prahy. „Byla ve vlastnictví bývalé obecní jednoty, její provozovatel to už pak neutáhl. Nevařilo se tam, chodilo do ní několik starousedlíků,“ vzpomíná starosta Miloš Dvorský.

„Jsme obec, která mívala 500 obyvatel, teď jsme se dostali přes 900. Většina nových obyvatel ale dojíždí za prací do Prahy a do hospody večer moc nechodí,“ vysvětluje.

„Vnímáme to velice úporně. Hospoda je symbol občanské vybavenosti, která na obec vždy patřila stejně jako obchod. Je to mnohdy jediné místo, kde se lidé mohou potkat. Obvykle funguje i když se koná nějaká akce,“ vysvětluje předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková (STAN), která působí i jako poslankyně a starostka Valašských Klobouk.

Když před lety seděl ve vedení obce, mělo prý zastupitelstvo našetřené peníze, za které chtělo objekt hospody koupit. Zmiňuje v té souvislosti příslib od tehdejšího majitele, že až se rozhodne podnik prodat, nabídne ho obci. „Dal to ale realitní kanceláři a koupil to soukromník. Tenkrát za dva miliony, dnes by za to chtěl 15 milionů,“ povzdychne si bývalý místostarosta.