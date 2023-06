Tradiční česká hospoda jako ohrožený druh. Zavírají po stovkách

Seznam Zprávy analyzovaly data ze služeb Firmy.cz a Mapy.cz, které provozuje firma Seznam. První údaje sahají až do roku 2004, nicméně až do roku 2018 počty evidovaných pohostinství rostly – především proto, že o nich buď majitelé, nebo další lidé registru dávali vědět.

Na úvod je nutno ještě zmínit, že ze 40 tisíc podniků se čtvrtina řadí do kategorie restaurace a další se pak třídí do skupin: hospody a hostince, kavárny, české a staročeské restaurace, snack bary, rychlá občerstvení, pizzerie a podobně.

Do map se dostanou tak, že je veřejnost nebo majitelé do aplikace sami zaregistrují přes jednoduchý formulář (název místa, adresa, případně otevírací doba, foto, web atd.). Data se pak logicky odvíjejí od toho, co do nich veřejnost uvedla, a lze v nich pozorovat například pomaleji se projevující změny. Třeba když zanikne restaurace a místo ní vznikne nová: dokud ji někdo nezaregistruje, v evidenci se logicky neobjeví. Takový stav může trvat týdny i měsíce. Pokud ve vaší obci zaregistrujete chybu, je možné ji opravit podle tohoto návodu.