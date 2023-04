Nejoblíbenější česká restaurace: Nenápadná nádražka s hotovkami

Nejoblíbenější česká restaurace leží přímo na letohradském nádraží. Nejde přitom o žádnou vysokou gastronomii, ale o jídelnu, která nabízí zejména klasická česká jídla, a to jako hotovky. Už dvacet let má také stejného provozovatele, Jindřicha Beneše, který si prostory pronajímá od Českých drah.

„Jsme samozřejmě rádi. Snažíme se, aby byli u nás lidé spokojení, i když nikdy se nemůžete zavděčit úplně všem,“ říká Beneš k vítězství v žebříčku. Ceny jídel se zde pochybují od stovky do 130 korun a kromě turistů se v nádražní restauraci stravují pravidelně také lidé z okolí, například ze stavebních firem.

„I my jsme museli několikrát zdražovat, ale snažím se, aby to bylo s citem,“ uvedl Beneš. „Lidé nemají peněženky nafukovací. Když slyším, že ve Špindlu mají smažený sýr a hranolky za 420 korun, tak mi to připadá směšné.“