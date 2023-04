Osud legendárních Lužánek určí experti, stadion prověří statik

Nejvhodnější místo vybere expertní skupina, v níž jsou zástupci jednotlivých sportů, jako jsou hokej, fotbal, plavání, cyklistika a atletika.

„Město se bude se sportovní expertní skupinou radit o tom, kde vzniknou nové stavby a potřebná infrastruktura. Do září jsme si dali termín, že bychom chtěli vědět nějaký posun. Chceme zjistit, která lokalita je pro stadion nejvhodnější, včetně prostoru v Lužánkách,“ uvedl radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09).

„Lokalita za Lužánkami z toho v žádném případě není vyloučená,“ doplnil první náměstek primátorky René Černý (ANO). „Uvidíme, k jakému dojde závěru, a potom ve vedení vybereme nejlepší místo.“

O budoucnosti zchátralého stadionu za Lužánkami, který budí vášně, rozhodne v blízké době i nový statistický posudek Stavební fakulty VUT. Radní schválili potřebnou smlouvu a posouzení statiky bude mnohem detailnější než v minulosti. „Odborníci provedou a vyhodnotí diagnostický průzkum konstrukčních prvků a stavebních objektů stadionu. Na to pak navážou statické výpočty jejich reálné únosnosti podle aktuálně platných norem,“ uvedl Aberl.

Posudek taky vyhodnotí, jakou má stadion ještě životnost. Má z něj vyplynout i to, za jakých omezení či s jakými nutnými úpravami je možné areál dočasně využívat. Město za dokument zaplatí 714 tisíc bez DPH. Hotový by měl být v příštích čtyřech měsících.

Magistrát na pranýři

Vedení města nedávno sportovní příznivce rozlítilo, když zastavilo projekt Dejme Lužánkám Švanci. Ten uspěl v participativním rozpočtu.

Projekt tréninkového centra pro mládež uspěl v participativním rozpočtu, magistrát mu ale vystavil stopku kvůli havarijnímu stavu tribun.

Opíral se o posudek z roku 2008, který byl loni pouze aktualizován. „Chtěli jsme se rozhodnout na základě nového posudku, který se bude zaměřovat na kompletně celý stadion, nejen na železobetonovou konstrukci, ale i tribuny. Na místě jsou plánované akce a my potřebujeme vědět, jak bezpečné místo je,“ vysvětlil nyní Aberl.

Politici minulý týden jednali i s bývalým fotbalistou Petrem Švancarou, který je prostředníkem mezi nimi a fanoušky.

„Je pro mě nepředstavitelné, že by se fotbal za Lužánky nevrátil. Kdyby se ztratilo srdce Komety a Zbrojovky, bude to nepříjemná záležitost a zamáčknu slzu. Nicméně jsem realista a tuším, že celý pozemek je veliké téma. Prosím politiky: hlavně už nám nelžete. Pokud mají s Lužánkami jiné záměry, musejí to s fanoušky komunikovat,“ řekl Švancara Seznam Zprávám.

Když před lety za Lužánkami uspořádal rozlučku s kariérou, přišlo na legendární tribuny 36 tisíc lidí.

„Projekt Dejme Lužánkám Švanci je do jisté míry realizovatelný, nicméně velmi nehospodárný. Na základě toho jsme se s panem Švancarou domluvili, že bude lepší zainvestovat právě do vybudování tréninkového centra v Nových Ivanovicích. Tento projekt jsme zrychlili, příští rok v dubnu by snad mohlo být hotovo,“ uvedl Aberle.

Podle něj je přesun do této lokality rozumnější. „Tato lokalita dává do budoucna smysl. Kdybychom ho realizovali v té formě (za Lužánkami), tak by to byl projekt za tři miliony na měsíc,“ dodal.

Zmíněnou sumu, která byla určena na participativní projekt, by vedení města rádo investovalo do rozvoje fotbalu pro mládež.

„Část peněz z projektu můžu využít na záchranu dalšího fotbalového hřiště na pozemku města. V tomto ohledu jsem spokojený, budou další hřiště pro děti,“ řekl Švancara, který by si rád lužánecký stadion pronajal, než bude jasný další osud plochy.

Prvoligový fotbal zmizel z Lužánek před 20 lety. Od té doby představitelé města vždy deklarovali, že se fotbal do areálu v centru vrátí. Poukazovali ale na nevyřešený soudní spor. Po pravomocném rozsudku ve prospěch města teď vedení radnice opatrně mluví o dalších možnostech.