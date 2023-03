„Nutno zahájit kroky k demolici.“ Co se píše v dokumentu o slavném stadionu

Vedení města nedávno rozlítilo sportovní příznivce. Zastavilo projekt Dejme Lužánkám šanci, který uspěl v participativním rozpočtu. Brňané dali svůj hlas tréninkovému centru pro mládež. Ještě loni s ním politici počítali. Nové vedení města, které se obměnilo jen zčásti, projekt ale zastavilo.

Koaliční politici to vysvětlují havarijním stavem tribun. A opírají se o posudek, který si město nechalo loni zpracovat. Seznam Zprávy dokument, který zpracovala firma Průzkum staveb, získaly. Má 27 stran. Textovou část zabírá šest z nich, zbytek tvoří obsah a fotografie chátrajících částí stavby. Město za dokument zaplatilo 40 tisíc korun.

Stavebně-technický průzkum vznikl loni v červnu. Popisuje hlavně vizuální stav tribun a jejich útrob. „V současné době je využíván mnoha bezdomovci, ale i dětmi a dalšími zvědavci, kteří se snadno dostávají do všech podlaží přes díry v plotu, přes vytrhané či vysazené mříže, rozbitá okna a tak dále,“ píše se v jedné z částí.

„Rovněž prostory prvního patra jsou v úplně dezolátním stavu, na velkých hromadách se válí použitý textil smíšený s lidskými exkrementy, mezi kterými mají ustláno bezdomovci.“

Foto: Průzkumy staveb, Seznam Zprávy Aktuální stavebně-technický průzkum čítá šest stran textu.

Statik zároveň popisuje, že jsou prostory ochozů, tribun a prostor před hlavním vstupem v dezolátním stavu. „Vzhledem k velkému množství výše uvedených velice závažných poruch by bylo nejlépe provést jeho nové, dokonalejší uzavření bez jakéhokoli přístupu nepovolaných osob a zahájit kroky nutné k demolici stavby,“ dodal s vykřičníky.

Podle opozice dokument nepřináší nic nového. „Průzkum je nedůvěryhodný, strašně emoční. Stačí se podívat na text, vykřičníky. Subjektivní pocit z prostoru hrál určitě velkou roli, ale na základě toho nelze činit nějaká finální rozhodnutí. Město nemůže tvrdit, že má nějaký relevantní papír, který by zhodnotil detailně stav stadionu,“ popsal pro Seznam Zprávy Matěj Hollan (Žít Brno).

Opoziční politik si o dokument požádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. S jednáním města nesouhlasí. Míní, že vedení města neříká celou pravdu o tom, jak chce s lukrativní lokalitou nedaleko centra naložit.

„Je to nebezpečná lokalita“

Vedení radnice nedávno fandy šokovalo, když na zastupitelstvu zaznělo, že je potřeba uvažovat o demolici. „Projekt se postupně rozrostl v tréninkové centrum. Dokument říká, že je to nebezpečná lokalita. Za mě není v pořádku, abychom tam dělali projekt pro děti,“ uvedl radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).

Naznačuje, že je nutné zvažovat i jiné využití slavného místa. „Chápu genius loci toho stadionu, tomu rozumím. Je to prostě pro ty obzvlášť starší fanoušky, kteří si pamatují určité vzpomínky na to, když se tam kdysi dávno hrál fotbal. Ale pořád si myslím, že děti by měly trénovat někde, kde to je bezpečnější, a ne, když je tam ta možnost, že zkrátka někdo z nich neposlechne a dostane se do míst, kde by to mohlo být pro ně životu nebezpečné,“ doplnil.

Foto: Průzkumy staveb, Seznam Zprávy Útroby stadionu slouží bezdomovcům.

Vedení firmy, která stavebně-technický průzkum vypracovala, však paradoxně tvrdí, že travnatou plochu, která měla pro tréninkové centrum posloužit, využívat lze. „Pokud by to tréninkové centrum bylo pouze na travnaté ploše, žádné ohrožení na zdraví nikomu nehrozí. Dříve tam ohrožovaly návštěvníky stožáry, které mohly spadnout a někoho zranit. Nicméně jsou už pryč. Z hlediště nemá na plochu co spadnout,“ uvedl Dušan Šponer pro Seznam Zprávy. Travnatá plocha měla být právě využita pro zhotovení centra pro mládež.

Šponer uznává, že poslední průzkum byl jen vizuální. „Chtěli jsme zkontrolovat, jestli se na stadionu stalo něco nového,“ uvedl.

V roce 2008 stejná firma již jednou stadion v Lužánkách zkoumala, prováděla na něm i destruktivní zkoušky konstrukcí, loňská prohlídka už byla jen doplňující. Šponer problém vidí spíš v okolí stadionu, kde jsou v bezprostřední blízkosti veřejná osvětlení, jejichž stožáry jsou zkorodované. „Při poslední návštěvě byl jeden stožár spadlý. Zkontrolovali jsme i ostatní a hrozí, že popadají na vozovku nebo na chodníky,“ zdůraznil Šponer.

Dokument vznikl loni v červnu, měsíc na to stadion hostil vícedenní festival Pop Messe, který měl kapacitu 2500 lidí. Festival je v plánu i letos na stejném místě pod záštitou primátorky města Brna Markéty Vaňkové (ODS) a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL).

Hollan se podivuje, proč tedy vedení města navzdory dokumentu loni akci povolilo. „Nechápu, že jestli má město s deseti vykřičníky napsané, že je to nebezpečné, proč tam nechalo uskutečnit festival Pop Messe. Bylo to v pořádku. Fungovala tam ochranka a na tribuny se nemohlo,“ dodal.

Proč koaliční politici loni povolili festival s tisíci lidmi a nyní se odkazují na dokument, který už tehdy znali, radní Aberl teď netuší. Připomíná, že tehdy na radnici neseděl.

„Nedokážu na to odpovědět. To se ptejte kolegů z koalice, proč do toho tenkrát šli. Já bych tam tehdy takovou akci nepovolil,“ řekl.

Hollan namítá, že i projekt pod záštitou fotbalisty Petra Švancary počítal s částečným bouráním tribun. „Záměr tréninkového centra byl také i důvodem k částečné demolici. Na základě skutečného statistického posudku by se přistoupilo k takovým opatřením, která by zajistila, že to nebude padat. Ale je šílené uvažovat nad tím, že by se to celé nemohlo užívat. Vyjádření města nedává smysl,“ doplnil.

Také se podivil, proč se město rozhoduje na základě stavebně-technického průzkumu, nikoli statického posudku, který bývá u projektů tohoto typu zásadní.

Prvoligový fotbal zmizel ze stadionu v roce 2001. Fandům nedávno svitla naděje k návratu, když město pravomocně vyhrálo soudní spor se společnostmi Czechcity podnikatele Libora Procházky.

Fanoušky ale šokovalo zjištění, že vedení města zvažuje i jiné využití lokality. „Dívám se teď spíš na projekty blíže k realizaci. Myslím tím koncertní sál nebo multifunkční halu. Fotbalový stadion je pro mě nějaká idea, ale ne věc, kterou bychom měli aktuálně řešit,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Sama prý nemá jasno, zda by se měl fotbal na Lužánky vrátit.

Podle opozice město ohledně sportovních projektů nemá jasnou vizi.