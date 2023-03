Fandové zuří, bojí se demolice stadionu, kde ožil Zátopek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Stadion Za Lužánkami drží historický rekord v návštěvnosti české nejvyšší fotbalové soutěže. Remízu FC Boby Brno s pražskou Slavií 2. října roku 1996 sledovalo 44 120 diváků. A právě kvůli proslulé aréně bude nejspíš na dubnovém jednání brněnských zastupitelů dusno.

Také tam se chystá početná návštěva. Rozlícení fandové chtějí dát najevo nespokojenost. Bojí se, že město zchátralý stadion bez náhrady zbourá. „Ne další kanceláře, ne bytová korupce, ale nová sportoviště pro Zbrojovku, Kometu a mnoho dalších sportů pro všechny občany města a kraje,“ napsali v petici. Na internetu ji podepsalo bezmála dva tisíce lidí.

Co fanoušky naštvalo?

Vedení města nedávno stoplo projekt Dejme Lužánkám Švanci, který uspěl v participativním rozpočtu. V areálu, který zamával prvoligovému fotbalu v roce 2001, měla dostat prostor mládež. Brňané při hlasování dali zelenou tréninkovému centru. Ještě loni politici avizovali, že se na podzim začne stavět.

Nové vedení však dalo centru stopku. Odůvodnilo ji špatnou statikou tribun. Na jednání zastupitelstva minulý týden navíc zaznělo, že legendární stavbu bude nutné časem zbourat. „Máme stavebně-technický průzkum z loňského roku, který nám říká, že konstrukce ve stadionu jsou v havarijním stavu, tedy jsou neopravitelné. Z toho vzniklo to, co bylo řečeno na zastupitelstvu,“ vysvětlil radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).

Podle bývalého radního pro kulturu Marka Fišera (Piráti), který původní projekt za město pomáhal chystat, je to jen zastírací manévr nového vedení. „Jsem naštvaný. Špatná statika by projekt nijak neohrozila. Víme o ní od roku 2015,“ odkázal k rozlučce s kariérou fotbalisty Petra Švancary.

Na tribuny před osmi lety dorazilo 35 tisíc lidí. Fanoušci předtím vlastníma rukama odstranili z ochozů náletové dřeviny. V aréně se pak čas od času pořádaly hudební festivaly či sportovní akce. Natáčel se tam film Zátopek. Podle Fišera ani teď tribuny nepředstavují bezpečnostní riziko.

Také opoziční politik Matěj Hollan (Žít Brno) míní, že vedení města neříká celou pravdu. Když si u městské firmy Starez-Sport na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádal o statický posudek, dostal zamítavé stanovisko. Starez to odůvodnil procesní chybou v žádosti. „Podávám odvolání kvůli nezákonnému postupu městské firmy a budu iniciovat projednání na kontrolním výboru,“ zareagoval Hollan.

Statický posudek, podle kterého na stadionu za Lužánkama všichni umřou, město protizákoně utajuje O jako Otevřenost.... Posted by Matěj Hollan on Wednesday, March 8, 2023

To vše se odehrává poté, co fandům svitla naděje, že se fotbal za Lužánky vrátí.

Město totiž nedávno pravomocně uspělo ve vleklém soudním sporu na určení vlastnictví silnic, chodníků a parkoviště na městských pozemcích v okolí stadionu. Protistranou byla společnost Czechcity podnikatele Libora Procházky.

Právě neuzavřený spor brali politici přes patnáct let jako argument, proč nelze nové využití sportovního areálu řešit.

Když město u soudu uspělo, politici v čele s ODS šokovali fandy sdělením, že uvažují o jiném využití lokality. „Dívám se se teď spíš na projekty blíže k realizaci. Myslím tím koncertní sál nebo multifunkční halu. Fotbalový stadion je pro mě nějaká idea, ale ne věc, kterou bychom měli aktuálně řešit,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS) v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Sama prý nemá jasno, zda se má fotbal za Lužánky vrátit.

Miliardové pozemky

Koalici kritizuje bývalý primátorčin náměstek a nyní opoziční politik Tomáš Koláčný (Piráti). „Vnímám to tak, že někdo cítí příležitost lukrativní pozemek v centru města prodat. Bavíme se o potenciálně miliardových výnosech,“ naznačil.

Území leží v širším centru nedaleko lužáneckého parku. Pozemky jsou ve vlastnictví města. „Když jsem byl ve vedení, pochodovali kolem nás realitní agenti a říkali: Pusťte to,“ dodal Fišer.

„V uvažování politiků vidím nějaké nekalé úmysly. Takto se nemá zacházet s místem, které má takovou historii,“ zdůraznil jeden z iniciátorů petice Lukáš Winkler, kterého fandové znají pod přezdívkou Paruka.

Radnice po nevoli veřejnosti zařadila zpátečku.

Primátorka zdůraznila, že konečné stanovisko o demolici ještě nepadlo. Radní také uvažují o územní studii, která určí, co na Ponavě vyroste. „Žádný termín zatím stanovený není. Bude to o složité debatě. Teď vůbec neumím předjímat, jak rada rozhodne, když ani za sebe nemám jednoznačný postoj,“ namítla Vaňková.

Doplnila, že soudy nadále řeší soudní spory v území. Procházka v případě chodníků a mobiliáře podal dovolání.

V pondělí Městský soud v Brně rozhodl o tom, že další Procházkova firma LP Expo musí odstranit podzemní garáže, které stojí na pozemcích města. „Nařídili nám odstranit stavbu, kterou jsme řádně nabyli v dražbě a má hodnotu 175 milionů. Je pro mě zcela nepochopitelné, že něco takového může soudkyně v rámci rozsudku vynést. Je to pro mě naprosto absurdní, ale musíme to akceptovat,“ namítl Procházka.

Kontroverzní podnikatel měl v minulosti s územím velkolepé plány, architekti mu tam mimo jiné načrtli velkou rezidenční čtvrť. Zaznívají i hlasy, že na jeho vize nakonec dojde, on to však odmítá. „Když nám město celou dobu hází klacky pod nohy a chce vyvlastňovat náš majetek, určitě už nemáme zájem v oblasti cokoliv podnikat ani o tom přemýšlet,“ řekl Seznam Zprávám.

Bez sportovní vize

Fotbal i hokej z Lužánek zmizely na přelomu tisíciletí. Prvoligoví fotbalisté Zbrojovky hrají v „azylu“ na Srbské už 22 let. „Současná situace je neuvěřitelně smutná. Za 20 let nikdo nebyl schopný pro fotbal něco udělat. Chybí politická vůle. Jsem teď skeptický. Jestli se tam něco bude budovat, tak to určitě nebude stadion,“ obává se trenér Zbrojovky Richard Dostálek, který jako hráč v roce 1996 v památném zápase dokonce skóroval.

Politici hlavně před volbami opakovaně slibují nové arény. Za posledních dvacet let vznikly líbivé vizualizace fotbalového kolosea, hokej kromě Lužánek našel virtuální sídla v univerzitním kampusu nebo na různých místech na Výstavišti. Aktuální záměr počítá s umístěním multifunkční arény pro hokejisty a další sportovce nedaleko pavilonu Z.

Hala má vyjít na 4,444 miliardy korun bez DPH. Město na startu roku podepsalo dohodu se zhotovitelem. Politici si v koaliční smlouvě odkývli, že „stavbu zahájí okamžitě, jakmile to ekonomická situace dovolí.“ Město však stále jasně neřeklo, kde na další plán vezme.

Koalice navíc čelí kritice, že kvůli multifunkční aréně škrtla další sportovní projekty. „Co předvádí nové vedení města, je pro sport pohroma. Kvůli nesmyslné ultrapředražené hokejové hale se odepisují všechny další sportovní projekty,“ zlobí se Hollan.

Odpískané projekty

Vedení města loni odpískalo už schválenou a zasmluvněnou atletickou halu v kampusu. Jen na papíře zůstal taky nový velodrom pro cyklisty v Komárově.

A nejde jen o promarněné sliby.

Politici města z veřejných peněz za náčrty promrhali desítky milionů korun. Když magistrát loni vycouval ze smluv na stavbu atletické haly, musel od firem mimo jiné odkoupit projektovou dokumentaci v hodnotě 24 milionů korun. To je jen jedna z mnoha položek. „Město by se mělo rozhodnout, co chce dělat, všude jsou vytvořené projekty, ale pořád se nic nestaví,“ zkritizoval město předseda Jihomoravského krajského atletického svazu Petr Kotyza.

Podle něj chaotická sportovní politika města hatí i práci s mládeží. „Brno za poslední roky nevybudovalo prakticky žádná sportoviště. To znamená, že nám lidé odcházejí. Tady se do nich nacpou peníze a pak nám utečou do Prahy,“ myslí si.

Fandové teď nechtějí dopustit, aby šel lužánecký stadion k zemi, aniž by město stanovilo náhradu. „Pokud se začne řešit odprodej pozemků, musí se současně říct, kde bude nový stadion a kolik bude stát,“ uvedl Petr Lesenský, který loni odešel z představenstva Starezu.

Foto: Vizualizace A PLUS a Arch.Design Multifunkční aréna má stát 4,4 miliardy korun.

Radní pro sport Aberl tvrdí, že město se nyní snaží dát do pohybu několik projektů. Kromě multifunkční haly podle něj brzy začne stavba sportovně-rekreačního areálu za muzeem Anthropos. Vznikl investiční záměr na rekonstrukci fotbalového stadionu na Srbské. „Určitě bych nechtěl, abychom udělali hromady velkých projektů jako v minulosti, a pak čekali, co se s nimi stane,“ řekl.