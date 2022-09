Haly v Brně zůstaly u slibů. Velké volební plány skončily jen na papíře

„Jsme zklamaní z toho, že koalice nepokračovala v projektech, které jsme nachystali v předešlém volebním období. Není vidět žádný výsledek. Myslím tím atletickou halu, multifunkční arénu nebo Janáčkovo kulturní centrum. Je to škoda, protože ekonomická situace byla příznivější než teď. Nepovedl se územní plán, ten byl nachystaný špatně a my jsme museli hlasovat proti. Paradoxně se návrh nelíbil ani největší koaliční straně. Je dobře, že pokračovali v projektu tramvajové linky do univerzitního kampusu. Další projekty linek se ale nepohnuly. Povedlo se zvládnout covidovou krizi, očkovací centrum na výstavišti bylo pro lidi příjemné a odbavení rychlé.