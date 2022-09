Neviditelná Olomouc. Město, které zapomnělo na své paneláky

Loni i letos se během jarních a letních měsíců městské ulice zaplnily kulturou, nové možnosti pro koncerty i divadlo nabídl projekt Olomoucké dvorky. Změna přišla ve chvíli, když se uvolnila opatření proti covidu a lidé chtěli dohnat, co zameškali. Zásluhu prý má také náměstkyně pro kulturu Markéta Záleská (ODS).

Například Martina Mertová ze spolku Za krásnou Olomouc upozorňuje, že 8. května neodpovídá obvyklému standardu obnov historických ulic. „Chodníky jsou úzké, oddělené zbytečně vysokými obrubníky, parkování zabírá zbytečně moc místa. V Olomouci se věci i přes věcnou kritiku málokdy dotáhnou do správného konce,“ míní kunsthistorička, která kandiduje na nevolitelném místě opoziční koalice ProOlomouc a Piráti.

Co se nepovedlo:

Co se povedlo:

„Hlavním problémem města je stagnace, kterou způsobila nešťastná dohoda ODS a ANO,“ tvrdí politolog, podle kterého nemá Olomouc skutečného primátora už deset let. Bývalé metropoli Moravy a dosavadnímu ohnisku vzdělanosti tak hrozí, že se propadne do bezvýznamnosti regionálního centra, kde se „dobře žije“, ale nic víc.

Připouští, že výkony uplynulého volebního období nepatří k nejlepším v historii, to se však záhy může změnit. „Teď jde o to, aby se nápady proměnily ve skutečnost. Máme koncepce, teď bude třeba také něco dělat,“ vyzývá.

Zásadní změnu čeká od zapojení soukromých investic do vědy. Univerzitní výzkumné týmy připravily řadu akcí v oborech biotechnologií nebo optiky, teď zbývá už jen poslední krok: rozjet výrobu.

Ani navštívit jižní předměstí není úplně snadné. Z tramvajového uzlu na Náměstí Hrdinů nejede do zastávky Trnkova na sídlišti Nové Sady žádná tramvaj, protože se během posledních týdnů před volbami opravují koleje. Proto většina osazenstva tramvaje číslo 4 vystoupí a pokračuje v hustém dešti po svých. Část z nich se zastaví po pár stovkách metrů na autobusovém terminálu, ostatní pokračují ještě dál do obchodního centra Šantovka, přes které projdou na zastávku, kde už správná tramvaj číslo 5 jezdí každou čtvrthodinu.

Pětka to má do Nových Sadů už jen dvě stanice, musí však překonat území nikoho, přesněji magistrálu Velkomoravská, po jejíchž čtyřech pruzích se denně prožene 40 tisíc automobilů. Pak následuje stejně široký travnatý pás s chodníkem a cyklostezkou. První paneláky se objeví až za hlukovou bariérou, pár metrů vysokým náspem pokrytým rovněž trávou.

Jeho nemocnice stojí rovněž za vzdálenějším okrajem Velkomoravské. Dostane se do ní pěšky za dvacet minut a veřejnou dopravu k tomu nepotřebuje. Za nákupy a zábavou musí do centra, ovšem nová linka tramvaje nebude rychlejší než dosavadní autobusové spojení.

Na jižních sídlištích se zahuštěná panelová zástavba ze 70. let střídá s novými bytovkami, které developeři často prodávají jako byty s krásným výhledem. To ovšem platí jen do chvíle, než volnou krajinu směrem na jih zastíní další desetipatrové věžáky.