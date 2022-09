Ostrava chce zpátky na vrchol. Buduje školy i muzea

Návštěvníky seznamuje s výsledky rekonstrukce další části slavných ostravských hutí, budovy se třemi nadzemními a třemi podzemními patry, kde se pomocí nakloněné roviny vyklápělo z vagónů uhlí. Odtud po dopravnících zamířilo do tzv. mlýnice, kde se rozemlelo na koks.

Ve strohých industriálních halách zároveň instaloval sochař Čestmír Suška své objekty vytvořené z vysloužilých kovových nádrží a cisteren. „Chtěl jsem vrátit život věcem, které byly určeny k likvidaci. O to víc mě těší, že je můžu vystavit v budovách, které vrátil k životu někdo jiný,“ říká umělec prominentním hosty hostům.

„Třeba to je ten druh podnikání, který nejvíc zachytil současné trendy,“ odmítá manažer Sventek námitku, že provoz muzeí, uměleckých galérií či zábavních parků přece nemůže nahradit tradiční ekonomickou sílu Ostravy, tedy těžký průmysl.

Dokončení projektu ostravské filharmonie patří k důvodům, proč se svou funkci rozhodl podruhé obhajovat primátor Tomáš Macura (ANO). „Investujeme do vzdělání, kultury a podpory podnikání,“ vysvětluje svou hlavní devizu.

Ostrava se uplynulých 30 let potýká s úbytkem obyvatel, proti 330 tisícům při pádu komunismu jich ubylo 50 tisíc. Podle primátora však data nevystihují reálnou situaci.

Úkolem města bylo po útlumu najít pro havíře, hutníky a strojaře náhradní práci. To se podařilo a současný primátor mohl změnit přístup. „V diskuzích s občany jsme vytvořili nový strategický plán fajnOVA s přesahem do roku 2030. Ústředním tématem je růst kvality života, tedy oblasti, která byla 300 let marginalizována,“ zdůrazňuje Macura.