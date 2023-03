Demolice legendárních Lužánek? Konečný verdikt nepadl, ujišťuje primátorka

V Brně je živo okolo legendárního fotbalu za Lužánkami.

Fandům svitla naděje, když město nedávno pravomocně vyhrálo vleklý soudní spor o vlastnictví chodníků či silnic v okolí. Doufali, že se po letech překážek otevírá cesta k návratu fotbalu na slavné místo, kde brněnský sport zažil největší úspěchy.

Jenže teď jsou nepříjemně překvapeni a tisíce z nich sepisují petici. Vadí jim, že zaznívají hlasy o demolici stadionu, aniž by město řeklo, co s fotbalem zamýšlí. Prvoligoví fotbalisté už 22 let hrají na menším stadionu v Srbské, který řada příznivců nikdy nepřijala.

Primátorka Markéta Vaňková (ODS) otevřeně přiznává, že nový fotbalový stadion je teď pro město vzdálená idea. Odmítá však spekulace, že by miliardové pozemky pod lužáneckým stadionem v centru města byly už nachystané pro developery.

„Čeká nás poměrně detailní debata o budoucnosti území,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

V minulosti jste, podobně jako vaši předchůdci, říkala, že hlavní překážkou pro rozvoj území okolo Lužánek je nevyřešený soudní spor s firmami podnikatele Libora Procházky. Město teď má – po letech soudních tahanic – pravomocné rozhodnutí ve svůj prospěch. Sportovní příznivci se diví, proč jste stopli tréninkové centrum pod ochozy lužáneckého stadionu, které si občané vybrali v participativním rozpočtu?

Možná bych to uvedla do širších souvislostí. Je pravomocně vyřešený hlavní spor o vlastnictví povrchů, nicméně víme, že bylo podáno dovolání. Pořád ještě může dojít k jinému rozhodnutí. Zvlášť když víme, že v podobných sporech existuje rozdílná judikatura Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

Radujeme se, ale není to definitivní. V lokalitě pokračují další spory se společnostmi pana Procházky, které nás také omezují. V pondělí jsme měli další příznivé rozhodnutí Městského soudu v Brně týkající se podzemních garáží. Firma LP Expo by je měla odstranit, nicméně zase lze předpokládat odvolání. Takže lokalita ještě není stoprocentně právně čistá.

Proč jste tedy stopli tréninkové centrum v projektu Dáme Lužánkám Švanci?

Podle mých informací je tam nové posouzení statiky stadionu. Konstatuje, že z důvodu bezpečnosti není vhodné, aby se tam konaly aktivity, vybrané v participativním rozpočtu.

A trochu můj pohled na věc: když byl projekt v roce 2020 přihlášený, zdálo se, že soudní spory budou na velmi dlouhou dobu. Přišlo nám vhodné, když lokalita ožije aktivitami. Teď, když věříme, že soudní spory budou v dohledné době ukončené, je otázkou, jestli investovat do projektu, který by třeba neměl dlouhého trvání. Ale zásadní je za mě ono aktualizované posouzení bezpečnosti.

Sportovní fanoušci nicméně na základě politických ujištění za posledních 20 let počítali, že pokud se stadion začne bourat, bude jasno o novém. Nyní je překvapila vyjádření z vedení koalice, že se stadionem v území nepočítáte.

Rozhodnutí zatím nepadlo. Brala jsem jako hlavní ty soudní spory. Za dobu své politické kariéry jsem neuvažovala, co bude následně. Jestli se tam bude stavět nový fotbalový stadion. Brala jsem to tak, že se rozhodne podle aktuálních potřeb města.

Formálně jsme o bourání nemluvili. Pokud povedeme debatu, tak velmi podrobně. Z mého pohledu je důležité pojmout lokalitu jako celek, třeba ve formě nějaké územní studie. Město tam do jisté míry určitě zachová sportovní účel. Už jen proto, že je tam 50metrový plavecký bazén, který rozšiřujeme o pětadvacítku.

Fotbalový stadion za Lužánkami v době před natáčením filmu Zátopek.

Dobře, ale fandové od stěhování fotbalu z Lužánek 20 let žijí v tom, že město s fotbalem na tradičním místě počítá. Co jim řeknete, když dorazí protestovat na dubnové zastupitelstvo?

To stejné, co vám: Až to bude aktuální, budeme zvažovat, jestli projekt stadionu v lokalitě má smysl, nebo ne. Teď jsme se zaměřili na to, aby se fotbal mohl hrát na Srbské (tam se prvoligoví fotbalisté před 22 lety přestěhovali – pozn. red.). Plánujeme tam investice, aby hřiště splňovalo nezbytné parametry pro pořádání soutěží. Uvidíme, jestli to nakonec dospěje k novému stadionu.

Jste primátorka, vaše slovo má váhu. Má se tedy fotbal vrátit za Lužánky, jak politici 20 let deklarovali?

To je hrozně složitá otázka. Já teď mám na starosti kulturu.

Ale ODS má v radě města hlavní slovo.

Pořád jsem jedna z 11 radních, respektive z 55 zastupitelů. Přiznám se, že se v tuto chvíli dívám na projekty blíž realizaci. Myslím tím Janáčkovo kulturní centrum a multifunkční halu na Výstavišti. Ty je důležité dovést do úspěšného konce.

Fotbalový stadion je pro mě pořád nějaká idea. Není to věc, kterou bychom měli řešit příští rok. Pokud se máme bavit o rozvoji města a umístili bychom tam nový stadion, musíme řešit, co bude v jeho okolí. Je důležité mít vizi, od níž se pak odrazíme, ale není to otázka nejbližších měsíců.

V kuloárech už se hovoří o tom, že město chystá lukrativní parcely pro developery. Kloníte se tedy k tomu, aby tam vznikla nějaká čtvrť s byty či kancelářemi?

Na to skutečně odpoví případná územní studie, co by lokalita nejlépe unesla. Když jsme řešili umístění multifunkční haly, netajila jsem se tím, že tuto lokalitu nepovažuju za vhodnou s ohledem na dopravní dostupnost a možnost příjezdu velkého množství lidí.

Pardon, ale v Srbské ulici je doteď mnohonásobně větší problém s příjezdem a parkováním.

Je, ale tam teď stadion je a funguje. Pokud by se mělo rozhodovat o novém stadionu, tak by za mě z dopravního pohledu byla vhodnější jiná lokalita než Lužánky. Neznamená to, že tento náhled je rozhodující. Oproti tomu stojí argument, že je to místo, kde se fotbal mnoho desítek let hrál. Má svůj genius loci. Na druhou stranu si myslím, že by stavby tohoto typu neměly být v centru. To jsou dva argumenty, které pro mě mají podobnou váhu. V tuto chvíli ani za sebe neumím stoprocentně říci, zda stadion za Lužánkami ano, či ne.

Multifunkční hala za 4,5 miliardy

Co tedy pro vedení města rozhodne, bude to nějaká územní studie? A víte, kdy ji zadáte?

Ne, bavili jsme se zatím velmi obecně, že bychom tímto postupem chtěli jít. Ale s vědomím, že soudní spory ještě nejsou ukončeny. Pevný termín stanovený není. A rozhodnutí rady jako celku bude o složité debatě. Neumím předjímat její rozhodnutí, když ani za sebe nemám jednoznačný postoj.

Hovořila jste o vizi. Město za poslední dekády utratilo desítky milionů korun na různé vizualizace, sportovní projekty. Fanoušci ironicky hovoří o Brnu jako městu maket a zlomili nad sportovními plány hůl. Nemá mít město jasnou strategii, ať nemrhá penězi?

Město má schválenou strategii sportu, podle které postupujeme. Někdy se narazí na problémy a některé věci prostě naplněny nejsou. Ale nemám za to, že by se do sportovní infrastruktury neinvestovalo. Bazén za Lužánkami město rozšiřuje o pětadvacítku. Budeme stavět sportovně-rekreační centrum Anthropos.

Pořád věřím tomu, že současná ekonomická situace bude nakloněna stavbě multifunkční haly. Pokud se to povede, je to naprosto zásadní stavba. Není jen o hokeji, ale 30 druzích sportu, které se budou moci pořádat na nejvyšší úrovni. Nevím, co by bylo lepšího pro sport v Brně než tato hala. Máme vizi. Podle finančních a dalších možností infrastrukturu budujeme poměrně dobře.

Někteří opoziční politici teď říkají, že všechny velké investice jsou zastaveny na úkor multifunkční haly. Bude se tedy město soustředit jen na arénu, aby ji za nejméně 4,5 miliardy vystavělo?

Zcela logicky, když má město nějaké finanční možnosti a ví, že jeden z projektů je nákladný, tak ty další mohou být jen ze zbytku peněz. Pokud by se nestavěla multifunkční hala, peníze se mohou využít na víc malých projektů. Nicméně to neberu tak, že kvůli hale nemůže být nic jiného. Je to o stanovení priorit. Hala by sloužila velkému množství sportů i kulturním účelům. To je věc, která Brno velmi pozvedne a bude přínosná pro velké spektrum návštěvníků.

Po loňských volbách jste si vzala na starost kulturu a řekla ještě, že stavba koncertního sálu je pro vás priorita. Musí tedy Janáčkovo kulturní centrum hale ustoupit?

Tak to rozhodně není. U JKC jsme si nechali zpracovat byznys model, tedy model budoucího využití. Jedna věc jsou investice na stavbu, ale taky nás zajímá, jaké to bude mít dopady do běžných výdajů. Protože nás v rámci rozpočtu města nejvíc trápí, že se neustále navyšují běžné provozní výdaje. Tím zbývá méně na investice.

Chtěli jsme znát tento výhled. Nad provozním modelem jsme měli možnost debatovat, ale ještě nebyla finální verze. Jak budeme přesvědčeni, že model lze nastavit tak, aby byl přínosný pro město, zahájíme výběrové řízení na zhotovitele.

Foto: Architekti Hrůša & spol. +2

Chápu správně, že město po letech příprav neví, jestli koncertní sál finančně utáhne?

Řekla bych to jinak. Jako koalice jsme se shodli, že je to pro nás prioritní projekt, který chceme v tomto volebním období uskutečnit. Na tom se nic nemění. Na druhé straně je zodpovědné vědět, co nás po dostavbě čeká. Provozní model je potřeba, aby už i při stavbě třeba začaly aktivity vedoucí k plnému obsazení a využití sálu. Není únosné, aby jedinou aktivitou byla vystoupení filharmonie.

Co tam tedy bude dalšího?

Do detailů bych se teď ještě nerada pouštěla.

Kdy bude jasno?