Otázky, na kterých letos pohořelo nejvíc maturantů. Jak byste dopadli vy?

To je část textu k úloze z maturitního testu z češtiny, na kterou si žáci letos hojně stěžovali. Na prázdné místo měli doplnit příjmení francouzského prozaika.

Většinu z nich otázka potrápila. Správně ji podle dat Cermatu zodpovědělo jen 42 procent maturantů. Celkově byla ale až třetí nejtěžší testovou úlohou, a to i kvůli tomu, že hodnotitelé z organizace, která testy každoročně připravuje, byli na maturanty velmi mírní.

Mezi nejtěžšími otázkami v testu z matematiky se objevila klasika i překvapení. Jako už tradičně se maturantům nejméně dařilo ve slovních úlohách. Tentokrát to byla úloha 11 zaměřená na kombinační čísla. První část zvládla ani ne třetina žáků, druhou podúlohu dokonce jen 12 procent maturantů.

Didaktický test z matematiky nezvládlo letos 10,1 procenta maturantů. Loni to bylo 16,6 procenta. V českém jazyce pak nezískalo dostatečný počet bodů 9,4 procenta maturantů. Neúspěšnost se tak po loňském pozitivním výkyvu vrátilo do běžných čísel předchozích let, kdy test nesložilo zhruba 10 procent žáků.