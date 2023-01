Do Česka dorazil africký fén, silnější než loni

Za nezvykle teplým počasím, které provází přelom roku, stojí extrémně teplý vzduch ze severozápadu Afriky, jenž proudí do Evropy. Už třetí den v řadě kvůli němu hlásí stanice po celém Česku desítky teplotních rekordů.

Také pondělí začalo nezvykle vysokými teplotami. Na šestnácti stanicích naměřili historické lednové rekordy, v Hejnicích to bylo 13,5 stupně. Podle meteorologů se pozvolna začne ochlazovat už od úterý, s výraznějším propadem teplot počítají až o víkendu.

V Javorníku v Olomouckém kraji v pondělí dokonce naměřili 19,6 stupně Celsia. Je to nejvyšší dosud naměřená lednová teplota v Česku.

Připomněl, že i loni na silvestra teploty kvůli horké vlně z Afriky vystoupaly k patnácti stupňům. „Letošní případ je výjimečný těmi vysokými teplotami, ale nelze říct, že to je každoroční trend. Když je vhodná konstelace, může se to stát,“ dodal.

Mejstřík za tím vidí kombinaci příhodného místa a situace. „Je to dané lokalitou Javornicka v závětří Jeseníků. Když vítr proudí přes hory, hned za nimi se dobře promíchá. Teplejší vzduch z vyšších vrstev atmosféry se tak dostává i do těch nižších. Nehrála ani tak roli denní doba, ale síla větru. Když je vítr příhodný, teplý vzduch se rychle rozfouká a rozšíří. A je jedno, jestli je to brzo ráno, nebo někdy přes den. Závětrné lokality při určitém směru větru takto fungují,“ upřesnil Mejstřík.