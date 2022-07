Pětinásobný vrah zůstane v cele. Stížnost k propuštění mu zamítli

Vyplývá to z justiční databáze. V ní je uvedeno, že bylo rozhodnutí soudu prvního stupně potvrzeno.

Soudkyně Štěpánová, která u prvoinstančního soudu Biedermanův případ řešila, v zamítavém rozsudku uvedla, že vrah splnil jen jednu ze tří podmínek nezbytných pro to, aby se mohl z vězení podmíněně dostat. A to tu, že strávil za mřížemi více než dvacet let.