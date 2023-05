Jurečka chystá novinku: Po rodičovské půjdete na školení a v práci vám přidají

Z vyjádření ministra práce plyne, že se zvažuje model, kdy by lidé po návratu z rodičovské museli nejprve vyvinout určitou aktivitu a až následně by měli nárok na růst finanční odměny. Problém se podle něj týká jak státního sektoru, tak soukromého, tedy jak platů, tak i mezd.

Aktuálně podle Českého statistického úřadu mají muži oproti ženám v průměru o 2433 korun vyšší důchod, a to i poté, co se od ledna zavedlo výchovné, které automaticky ženám zvýšilo důchod o pět set korun za každé dítě.

Oslovení odborníci na rozdílné odměňování v této otázce s ministrem práce souhlasí. „Mateřství rozvíjí měkké, manažerské dovednosti, je to životní zkušenost, která pomáhá například při vedení lidí. Být za mateřství penalizovaný je špatně, je to příležitost. Opatření vedoucí k vyrovnání platových rozdílů mezi muži a ženami podporujeme,“ říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby.

Podle Tomáše Pavlase z Otevřené společnosti dokonce dochází k tomu, že jsou ženy zařazené na nižších pozicích, než na kterých reálně pracují. Pomoci by mohl i specializovaný software, který by měly úřady práce a inspekce práce začít postupně využívat.

„Je to software, který na principu vícenásobné regresní analýzy na základě dat ohledně zaměstnanců a zaměstnankyň, jejich mezd a dalších faktorů jako věk, vzdělání, praxe atd. umí vypočítat, jaký má vliv pohlaví u daného zaměstnavatele na odměňování. To je systémové řešení, které se po letech přemlouvání začne využívat,“ říká Tomáš Pavlas.

„Když odejdete na tři roky na rodičovskou, v průběhu těch tří let může u zaměstnavatele dojít k různým věcem. Nejde o automatické navyšování všem po rodičovské, ale jde o to, že zaměstnanec, když se vrací do svého zaměstnání, tak nesmí dojít k tomu, aby měl odlišné finanční podmínky. Je to definované, že nesmí nastupovat za méně příznivé podmínky, než mají stávající zaměstnanci,“ vysvětluje Markéta Štěpánová.