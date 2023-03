Jen když se zapojí oba rodiče. Zvýšený rodičovský příspěvek může mít podmínku

„Moje ambice je navrhnout zvýšení ještě v letošním roce nebo nejpozději od 1. ledna 2024,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr práce a sociálních věcí během čtvrtečního setkání s novináři, kde představoval základní koncepci rodinné politiky do roku 2030.

Už dříve Seznam Zprávy informovaly o tom, že shoda panuje na navýšení o několik desítek tisíc korun, nejčastěji je zmiňována částka 50 tisíc korun a tedy navýšení na 350 tisíc korun za jedno dítě.

Náměstkyně ministra Šárka Jelínková (KDU-ČSL) zároveň nevyloučila, že by mohlo být k navýšení připojeno i větší zapojení druhého rodiče.

„Je to i v rámci transpozice evropské směrnice, podle které by měla být část péče o děti převedena i na otce. Je to právě v jednání, už se finalizuje varianta na Ministerstvu práce a uvidíme, jestli bychom to právě nespojili se zvýšením rodičovského příspěvku, aby to byl celkový nástroj pomoci rodinám,“ uvedla pro Seznam Zprávy náměstkyně ministra práce.

Na dotaz, jestli to znamená, že navýšení rodičovského příspěvku by bylo podmíněno vystřídáním se s partnerem na rodičovské, odpověděla, že je to jedna z možností.

„Je to vše ještě v jednání a není to ještě konečná verze,“ řekla Šárka Jelínková. Podle ní ale i z průzkumu vyplývá, že pokud je péče sdílená, tak jsou rodiny stabilnější.

Seznam Zprávy už na začátku března přinesly informaci o tom, že by mělo jít minimálně o dva měsíce, po které by se měl do péče o dítě zapojit druhý rodič, a že se na politické úrovni řeší předem otázka, jestli čas druhého rodiče stát pojme jako „malus“, nebo jako „bonus“.

Tedy zda se dva měsíce zakomponují do současné rodičovské ve výši 300 tisíc korun a ta se v případě, že se rodiče odmítnou vystřídat, pokrátí. Nebo zda půjde o zcela novou dávku, díky které dostanou střídající se páry peníze nad rámec současné podpory.