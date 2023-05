Po razii na ředitelství dálnic bylo obviněno přes 20 lidí. Jde o zakázky

Seznam Zprávy v úterý zjistily, že v případu jde o veřejné zakázky z minulých let. Redakci to potvrdil bývalý ministr dopravy Karel Havlíček. „Je to dlouho připravovaná akce, o které nemůžu mluvit. Po dobu více než dvou let se podařilo vše udržet v tajnosti, přičemž jsme současně díky organizační změně docílili toho, že dotyční skončili a současně se mohlo dál vyšetřovat,“ uvedl Havlíček.