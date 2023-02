Pod čarou: Konec legendární restaurace odhalil paradoxy luxusní gastronomie

Stážisté v podniku až do loňského října pracovali zdarma, nejspíš s nadějí, že nekonečné hodiny strávené prací s pinzetami na propracovaných jídlech se jim vyplatí v hvězdné položce na CV. Ani vykořisťování začínajících kuchařů ale nepomohlo a jedním z hlavních důvodů pro uzavření restaurace byly neudržitelné náklady na více než stovku zaměstnanců, které nebylo možné slušně platit ani přes astronomické ceny účtované hostům. Sám Redzepi to shrnul konstatováním, že šlo zjevně o dlouhodobě neudržitelný koncept.

O proměně šéfkuchařů v celebrity byla napsána řada knih, a docela přehledně ji shrnuje třeba tento starší článek ve Vanity Fair . Tradičně bývali šéfkuchaři neviditelnými dělníky v pozadí restaurací, a i když se ti nejlepší z nich dočkali veřejné známosti, stále to bylo renomé mezi znalci a nikoliv sláva na úrovni filmových hvězd. Tvrdá disciplína a bez nadsázky vojenský režim sice byly typickým rysem nejen francouzských kuchyní, ale nikdo si nejspíš nedělal velké iluze o tom, že by šlo o utrpení vyvážené nějakou zásadní šancí na slávu a kreativní sebevyjádření.

V průběhu 70. a 80. let ale řada především amerických kuchařů zjistila, že koncept kuchaře coby celebrity na titulních stránkách časopisů je skvělou reklamou. Z dříve anonymních osob se najednou staly rockové hvězdy, bohužel i se všemi s tím spojenými negativními vlastnostmi. A šikovně se to potkalo s faktem, že na rozdíl od Evropy, kde často dominovaly rodinné podniky s paní u pípy a manželem v kuchyni, byly v USA více rozšířeny restaurace s nepřítomnými vlastníky a najatým managementem, který musel usilovat o tvrdší propagaci a růst zisku.

Charismatický kukuč, svalnaté ruce pokryté jizvami a tetováním, vypjatý agresivní machismus, alkohol, drogy a divoký životní styl lákaly do restaurací hosty i ambiciózní kuchařské učně, a i když se časem objevily reportáže a knihy typu Bourdainovy Kitchen Confidential, které se snažily upozornit na odvrácené stránky celé věci, paradoxně to přispělo jen k posílení kultu šéfkuchařů. Šikana, dril a zběsilé tempo totiž pro vnější pozorovatele mohou působit jako jakási zkouška ohněm, která pak kuchařům i jejich dílu přidává na hodnotě.

Do jisté chvíle to lze s pokrčením ramen ignorovat jako roztomilou zábavu bohatých, ale postupně se vše překlopí do naprosté absurdity, kterou ve filmu Menu dobře vystihuje proslov šíleného šéfkuchaře o tom, že jeho jídlo nemají hosté „jíst“, protože na to je moc vzácné, ale je ho potřeba ochutnávat a prožívat.