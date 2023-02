Podporujeme zvýšení věku pro odchod do penze, řekla šéfka TOP 09

„Pokud bychom zvyšovali věk odchodu do důchodu, tak se to bude týkat třeba generace mojí a mladší, to znamená čtyřicátníci a mladší,“ uvedla Pekarová Adamová v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. „Můžu uklidnit všechny ty, kteří jsou starší než 40 nebo 45 let, že jich se to týkat už nebude,“ poznamenala.