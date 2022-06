Policie podezřívá dva české dobrovolníky z rabování na Ukrajině

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podezřívá dva české dobrovolníky z rabování ve válečné zóně v okolí Kyjeva. Byli členy praporu ukrajinské armády Karpatská sič, který bojoval u hlavního města s ruskou armádou. V případě viny jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Oba jsou již v Česku, ukrajinská policie je propustila bez obvinění. Případem se ale dál zabývají čeští kriminalisté. Informuje o tom server iROZHLAS .

Jeden z dobrovolníků se podle právničky k rabování přiznal. „Našli u mě nějaký věci, jako byla vojenská čepice, prostě skončila mezi těmi věcmi, které jsem si bral. A nějaký blbosti, co tam byly doházený, maličkosti, co ani nemají hodnotu. Nějaké špendlíčky třeba do vesty…,“ uvedl ve videu. Vojáci ho podle něj několikrát zbili a drželi ve sklepě indické ambasády v Kyjevě. Druhý Čech vinu odmítal.