Policie řeší už stovku vyjádření o střelbě na fakultě, první míří k soudu

„Ihned nastoupily trollí továrny, které do komentářů házely výsměšné smajlíky a komentáře, že Praha má, co si zasloužila. Přidali se naši ‚vlastenci‘, kteří hlásali, že v Česku je to už jako v USA. Později přešli na to, že vraždil Ukrajinec. Poté, co to bylo rychle vyvráceno, psali, že se radikalizoval ukrajinským režimem a že měl zbraně z Ukrajiny,“ popsal vývoj situace analytik specializující se na dezinformace Roman Máca.