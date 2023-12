Produkt inkluze, označil střelce z filozofické fakulty poslanec SPD Kobza

Z nejhoršího případu masové střelby v historii České republiky obvinil Kobza samotnou filozofickou fakultu, a to nehledě na to, že právě na tamní studenty a pracovníky střelec zaútočil. Podle něj totiž právě fakulta své studenty učí nenávisti.

„Vše se točí výhradně kolem FF UK. No a nyní studenti a absolventi této podivné instituce požadují snížení práva na zbraně u lidí, kterých se tato tragédie vůbec netýká. Otázka, která nyní vyplavává na povrch, je, co se vlastně na FF UK učí? Jaký indoktrinační program nenávisti tam běží? Jakou roli v tom hrají neziskovky? Je snad v přípravě další střelec? Každopádně doufám, že mé děti nebude učit absolvent této instituce!“ uvedl na svém profilu Kobza.

Není to poprvé co Kobza šířil názory balancující na hraně dezinformací. Například v září děsil své sledující zprávami, že před domem naměřil čtyřikrát vyšší radioaktivitu, než je standard, a dával to do souvislosti s válčením na Ukrajině a dodávkami munice s ochuzeným uranem. Dříve také tvrdil, že Američané nikdy nebyli na Měsíci.