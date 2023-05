Policie zadržela a obvinila muže, který podle ní zapálil České Švýcarsko

Ústečtí kriminalisté v pátek oznámili, že zadrželi a obvinili 36letého muže, který podle nich založil loňský požár v Národním parku České Švýcarsko. Soud ho následně poslal do vazby.

„V jejich důsledku došlo k vyhoření rekreační chaty v obci Krásná Lípa, zahoření a poškození rozhledny Vlčí hora, ke škodám na třech mysliveckých posedech a dvou krmelcích, a to v katastrálním území obcí Staré Křečany, Krásná Lípa a Doubice a v lesním porostu města Rumburk,“ vypočítal.

Mluvčí krajské policie Kamil Marek ale pro Seznam Zprávy na otázku, zda policie obvinila právě tohoto muže. „Šlo o spolupráci krajských kriminalistů a rumburských policistů. Ti zjistili, o koho se jedná. Není to tak, že by někdo přišel a přiznal se, tak to určitě není,“ odpověděl.