Pošta chce kvůli úsporám prodloužit dobu doručování

Pošta přichází s dalším opatřením, kterým by chtěla ušetřit. Po rušení zhruba 300 poboček a propouštění několika stovek zaměstnanců teď uvažuje o prodloužení doby doručování u některých zásilek.

Pozdější doručování se ale nelíbí odborům, protože tak půjde o snížení kvality a dostupnosti poštovních služeb. Zástupci odborů to uvedli na dnešním jednání s managementem pošty.

„Nesouhlasíme s rušením pracovních míst, je to další úsporné opatření České pošty. Zrušení 300 poštovních poboček a zavedení systému doručování D+3 znamená zhoršení dostupnosti a kvality poštovních služeb. Masivní rušení pracovních míst povede ke zvýšení stresu a zátěže zaměstnanců, které jsou už dnes extrémní. Bez změny systému financování veřejných poštovních služeb nebudou mít dlouhodobější efekt,“ uvedla předsedkyně největšího odborového svazu na poště Jindřiška Budweiserová pro ČTK.

Na prioritním doručování do druhého dne se ale podle ní nic měnit nemá.

Pošta zavedla dvourychlostní doručování v roce 2020. Vedle prioritního, kde musí podle podmínek poštovní licence doručit 92 procent zásilek do druhého dne, jde o levnější ekonomické. Zatímco poslání prioritní zásilky do 50 gramů vyjde nyní na 30 korun, u ekonomické je to 23 Kč. Podle údajů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) lidé posílají dopisy častěji ekonomicky než prioritně.