Povodí Moravy preventivně upouští nádrže. Objem sněhu narostl šestinásobně

„Jde o preventivní opatření. V následujících dnech má dojít k oteplení a my budeme pečlivě sledovat, jaké množství vody se vsákne do země a kolik přiteče do řek a potoků. Situaci pravidelně vyhodnocujeme a manipulujeme dle aktuální situace. Současně musíme dbát na to, abychom hladinu nesnížili příliš, aby byl dostatek vody pro vodárenské, průmyslové a další účely,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.