Škola, kterou otřásla vražda, hledá ředitele

Žáci nejvíce řeší vztahy s pedagogy. A rozhodně nejsou hlasy jen kritické. „Spousta učitelů je férových a hodně naučí, ale pak někteří přijdou a první, co nám řeknou, je, že jsme dementi,“ říká Petr.

„Nechci školu omlouvat, ale chodí tam velmi problémoví žáci. Mají také velký nárůst dětí i s psychiatrickými diagnózami a pro učitele je to velmi náročné,“ dodává Jarolímková.

„I kdybych ho teď odvolal, tak než se výběrové řízení vypíše, než se udělá inzerce, tak bychom to reálně do září nestihli. Navíc Rada školy ho tehdy podpořila, jsou tam ale zase zprávy České školní inspekce. Myslím si ale, že obnova je na škole důležitá,“ dodává pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN).

Praha tedy bude vybírat ředitele pro další funkční období. „Připravuje se výběrové řízení. Rámcově by mělo začít začátkem příštího roku,“ popisuje radní Klecanda.

Do výběrového řízení se ale může přihlásit i současný ředitel Dvořák. Seznam Zprávy se ho ptaly, zda se do konkursu přihlásí. Nereagoval ale na e-mail ani telefon. Dlouhodobě však kritiku ze strany České školní inspekce odmítá.

„Přístup České školní inspekce je jenom, pouze a vždycky jednostranný. Když mi četli inspektoři zápis, tak se mě ptali, jestli chci něco doplnit. Chtěl jsem, aby zapsali, že se za svou celou pětidenní činnost nezeptali ředitele školy, jak hodnotí přístup žáků ke studiu, případně spolupráci s rodiči. Do zápisu to ale nedali,“ uvedl už dříve pro Seznam Zprávy.

Česká školní inspekce upozornila na to, že i v případě žáka odsouzeného za vraždu došlo k systémovým pochybením školy, ale i osobním selháním jednotlivých učitelů.

Do řešení situace na škole ovšem vstoupily obecní volby. Jednání o pražské koalici se protáhla až do půlky února, nové vedení radnice tak naplánovalo výběrové řízení až na příští rok. Okamžité odvolání by nic neřešilo ani podle inspektorů.