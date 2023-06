Zkuste si letošní maturity. Slabší žáci v části úloh výrazně zaostali

Začněme dobrou zprávou. Velká většina maturantů zvládá úlohy na porozumění textu. Tedy základní dovednost, bez které se do budoucna neobejdou. A to není samozřejmost.

V této úloze ale stejně selhávali nejméně úspěšní i průměrní maturanti. Největší rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, a to více než osminásobný, se objevil u grafu funkce. Stejně jako u češtiny tak může být problém v malé dotaci této části výuky na odborných školách. Čísla by velmi pravděpodobně byla ještě horší, kdyby matematiku skládali všichni žáci. Místo ní si ale mohou zvolit test z cizího jazyka.

„Existuje určitý úzus, že základ je definován z toho, co je za slůvkem ‚než‘. Úloha nemá jiný možný výklad, a tak se to i děti učí. Pokud je to někdo učí jinak, tak je to špatně, protože pak abychom se jako lidé nikdy nedomluvili,“ řekla Právu Táňa Veselá, ředitelka Sekce evaluačních nástrojů Cermatu.