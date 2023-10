Praha mu pronajala dům u orloje. Za tři roky dluží 30 milionů na nájmu

Lorenc Hysi vlastní český i albánský pas. Do Prahy přicestoval za studiem před dvaceti šesti lety a většinu života tak prožil v Česku. Pohybuje se ve fotbalovém prostředí - trénoval fotbalisty, jako agent zastupoval zahraniční hráče a při nedávné výpravě české reprezentace do Albánie působil coby prostředník a organizátor hladkého průběhu celé akce.

Pohled do veřejného rejstříku přináší několik varovných informací: Aplikace Cribis pro kontrolu obchodních partnerů uvádí, že Hysiho firmy Lorinfaj Promotion a Lorinfaj jsou předlužené. Stejně jako firma Galerie Kozí plácek, která Hysimu v minulosti patřila. Hysiho společnost Lorinfaj Promotion Hotels předlužená není, tu ovšem založil teprve v dubnu 2023, a to se základním kapitálem 10 tisíc korun.

„Je to velké pochybení společnosti TCP. Už od počátku toho nájemního stavu začal mít nájemník problémy s dluhy. Výběrové řízení probíhalo za covidu a nájemní smlouva se uzavírala v době, kdy už jsme měli po prvním kole dramatických omezení, zavírání podniků a podobně. A přesto ten nájemník do toho šel a nabídnul výši nájemného, která je dost vysoká i v porovnání s ostatními restauracemi na Staroměstském náměstí,“ říká Zábranský.

„Praha by to mohla vyřešit tak, že mu vypoví smlouvu a bude se s ním soudit. Pořád ještě to zvažuju, ale je tam obrovské riziko, že to položí celou společnost (Lorinfaj Promotion), ta půjde do insolvence a ty desítky milionů Praha nikdy neuvidí. Z diskuze na majetkovém výboru vyšel požadavek, že pokud máme tomu provozovateli vycházet vstříc, tak chceme, aby za ten dluh ručil nemovitostmi, které v Praze vlastní,“ dodává radní pro majetek.