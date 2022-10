Praha nabízí Syřanům noclehárnu, aby nenocovali v parku u nádraží

Nenápadná budova v centru Prahy, na dohled od železničních kolejí, slouží od soboty jako noční útočiště pro desítky syrských uprchlíků, kteří by jinak při své cestě dál na západ zkoušeli přespávat na Hlavním nádraží nebo v přilehlých parcích.

Ve středu ráno z budovy postupně vychází několikačlenné skupinky syrských uprchlíků. První skupina tvořená pěti muži splyne na ulici během několika kroků s davem lidí, kteří jdou do práce. Mimo jiné i proto, že s sebou nemají žádná zavazadla, v ruce drží jen kelímky s kávou nebo PET lahve doplněné vodou.

Pohledově dvacátník Ahbet si přespání v teple a pod střechou chválí, vysvětluje, že má za sebou pět dní pěšího pochodu. „Z Turecka do Bulharska, pak do Srbska a teď jsme tady,“ popisuje v angličtině svoji cestu a další naučenou frází dodává, že míří za „rodinou do Německa“.