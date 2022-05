Ve vzduchoprázdnu. Rekordmani vydrželi spát na nádraží sedm dní

Skupinu přespávající na nádraží tvoří většinou malé děti, mladé ženy a několik mužů a seniorů. Převážně jde o uprchlíky, které lze zařadit do romské komunity. Někteří mluví romsky, jiní ukrajinsky nebo maďarsky.

„To bylo maximum. Ve středu to zase kleslo a bylo to asi 420 lidí. Ale ta situace je už tak alarmující, že si toho začala všímat média. A to se ukazuje, že je asi jediná cesta, jak komunikovat s Ministerstvem vnitra,“ vysvětluje Geti Mubeenová.