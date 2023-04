Ministerstvo změkčilo zemědělcům podmínky pro dotace. Ekologové protestují

Vzniklé plochy, tzv. úhory, by mohly zpomalit mizení živočišných i rostlinných druhů z krajiny, případně případně pomoci v boji proti rozsáhlé erozi půdy.

Podle ekologů se ale změna odehraje pouze na papíře. Tvrdí, že Ministerstvo zemědělství na konci února umožnilo ekologickou podmínku na poslední chvíli obejít a zemědělci tak místo orné půdy nechají ladem plochy, u nichž to nebude mít zásadní význam.

„Nařízení umožní, že zemědělec si nově bude moci tzv. neprodukční plochy (krajinné prvky, úhory atd.) čistě formálně vyčlenit z luk a pastvin místo z orné půdy, aniž by se v krajině cokoli fyzicky změnilo,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí Hnutí Duha Aleš Miklík.

„Ve chvíli, kdy to udělají z travního porostu, který je často lokalizovaný v jiných částech krajiny, to znamená, že tam, kde neprodukční plochy potřebujeme v krajině nejvíc, nebudou,“ doplnil ho zemědělský expert organizace Martin Střelec.

Resort zemědělství, vedený Zdeňkem Nekulou z KDU-ČSL, současnou podobu opatření hájí tím, že to zemědělcům umožní se na nová pravidla připravit postupně.

„Nové povinnosti jsou náročné a zejména jsou zemědělcům uloženy ve velmi pozdním termínu (z důvodu dlouhé, několikaleté lhůty vyjednávání reformy Společné zemědělské politiky EU a pozdního schválení Strategického plánu), a chceme tak umožnit co nejplynulejší přechod na nové programové období,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Současná SZP bude určovat podobu unijního zemědělství od letoška až do roku 2027. Český strategický plán schválila Evropská komise koncem listopadu 2022, platit začal od ledna 2023. Podle Ministerstva zemědělství přiteče díky Strategickému plánu do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200 miliard korun.

Komoře vadí i to, že zemědělci už nyní musí zejména kvůli erozi dodržovat mnoho jiných pravidel. Jde třeba o omezení maximální výměry pro pěstování jedné plodiny na 10 hektarů tam, kde jsou pozemky označeny jako „silně erozně ohrožené“.

„Je to taková úlitba zemědělcům,“ komentoval rozhodnutí ministerstva Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromých zemědělců, která zastupuje hlavně malé soukromníky. Myslí si, že na příští rok se výjimku nepodaří prodloužit.

Podle ekologů ovšem rozhodnutí ovlivní i vzdálenější budoucnost. Tvrdí, že ohrozí cíl vládního programového prohlášení, podle nějž by měla být přírodě ponechána minimálně desetina zemědělské půdy. Dodal, že pokud se s jeho naplňováním nezačne včas, nemusel by se stihnout ani do roku 2030.