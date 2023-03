Brusel chce měnit farmaření. Zdraží tím potraviny, varují zemědělci

Evropská unie čím dál více praktikuje takzvanou taxonomii, tedy povinné hodnocení činností podle jejich udržitelnosti a dopadu na životní prostředí, aby se dosáhlo cílů Zelené dohody. Taxonomie by tak měla v budoucnosti prostupovat řadou oblastí, i když pro většinu z nich se jednotlivé podmínky a kritéria teprve tvoří.

Zjednodušeně je taxonomie nástroj, pomocí kterého se hodnotí ekonomické činnosti podle jejich udržitelnosti. Měl by tak vzniknout jednotný systém, podle kterého lze určit, jaké aktivity jsou udržitelné a jaké ne.

Aby činnosti taxonomii splňovaly, měly by přispívat alespoň k jednomu z taxonomických cílů a zároveň nepoškozovat žádný z těch ostatních. Klasifikace by také měla zajistit, aby investoři měli přehled o udržitelnosti svých potenciálních investic.

V praxi by tento proces mohl vypadat zhruba takto: podnikatel (v tomto případě zemědělec či potravinář) má investiční záměr, který přednese bance. Ta ho vyhodnotí podle kritérií taxonomie a dospěje k závěru, jestli je záměr udržitelný, nebo ne. Na základě toho předloží nabídku, jakým způsobem bude projekt financovat, případně ho zamítne.

Potravináři tvrdí, že některá z kritérií, která komise navrhuje, nejsou reálná a mohla by zemědělce odstřihnout od dostupných financí a zvýšit jim náklady, což by zase zvedlo ceny produktů pro spotřebitele. Snížit by se podle nich mohla také konkurenceschopnost sektoru i bezpečnost potravin.