Chemii jen na centimetry, kde je potřeba. Zemědělci šetří drahá hnojiva

Zemědělci hledají úspory, a práci agronomů proto částečně svěřují do rukou počítačových firem, které analyzují satelitní snímky, měří vlastnosti půdy senzory a přesně počítají, kolik rostliny potřebují hnojiv a pesticidů.

„Ve srovnání s jarem loňského roku máme nárůst poptávek o zhruba 500 procent. Je to šílené, v podstatě se nezastavíme. Dosud jsme meziročně rostli o desítky procent,“ popsal ředitel české firmy CleverFarm Vojtěch Malina současný boom zájmu o systémy precizního zemědělství. Cílem je neaplikovat chemii plošně, ale lokálně a pouze v minimálním v objemu, který nejvíce prospívá růstu.

Firma působí v Česku, na Slovensku, v Pobaltí a také v Latinské Americe. Do řady zemí, které mají problémy s vodou, prodává závlahové systémy řízené počítačem. Například do Itálie, Španělska, Nigérie, Ghany či Súdánu. Její počítačovou analytiku používají také vinaři v Chile a Argentině. V ČR má šest set klientů, v cizině dalších sto.

„Většina pozemků se nechová homogenně, výnosy jsou v různých částech jiné. My nabouráváme představu, že by se měl farmář chovat k půdě všude stejně,“ vysvětlil základní princip byznysu.

Práce začíná analýzou satelitních snímků několik let nazpět (někdy i dvacet let), která ukáže, jaká místa na poli jsou úrodná a která méně. Ve spolupráci s agronomem se potom hledají příčiny. Analyzují se i výnosové mapy, které dávají informace o množství aplikovaných hnojiv nebo postřiků v čase. Reálný stav půdy včetně množství vody, odpadu a teploty měří půdní senzory, které využívají technologii internetu věcí.

„Děláme to roky, ale až od podzimu loňského roku je to obrovské téma. Na podzim některá průmyslová hnojiva už ani nebyla k dostání. Poptávka nám tak roste meziročně o 300–400 procent. Úplně se to otočilo, produkt je velmi žádaný,“ říká společnosti jednatel Agdata Lukáš Musil. Jasnou motivací farmářů je podle něj snaha ušetřit.