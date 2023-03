Zemědělci loni vydělali nejvíc za deset let. „Je to účetní hra,“ říkají

Podle zemědělců byl však loňský rok skvělý jen zdánlivě. „Predikovaný nárůst zisku působí famózně, ale je to hra čísel, která ne zcela odpovídá realitě. Zemědělci mají ve skladech hnojiva, osiva a další vstupy za miliardy, které budou používat až letos, a proto je do loňských nákladů nemohli zaúčtovat. Tyto vstupy přitom byly nakupovány již za velmi vysoké ceny,“ říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR.

Do rekordních výsledků se promítl růst výkupních cen agrárních komodit po letech stagnace. Prudce sice zemědělcům rostly i náklady, například na pohonné hmoty, hnojiva, krmiva, osiva, ale negativně se to do účetnictví propíše až letos. Některým podnikům také loni dobíhaly fixace nižších cen energií.

Zemědělce to netěší, protože by letos potřebovali do cen promítnout vysoké náklady na uskladněná hnojiva, osiva nebo nakoupené energie. Na druhou stranu, do sklizně je daleko a na trhu se může stát cokoliv.