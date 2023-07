Přibývá nehod s účastí řidičů seniorů. Není ale co zpřísňovat, míní experti

Například řidičů starších 80 let přibylo na silnicích za posledních pět let zhruba 40 tisíc. Aktuálně řidičským průkazem disponuje přes 135 tisíc osob této věkové kategorie.

Další zpřísnění podle něj už navíc ani není možné. „V Česku je to nastaveno velmi přísně a to členění je dost sofistikované,“ zhodnotil s tím, že tak přísné předpisy nejsou ani v zahraničí.

První prohlídka řidiče čeká v 65 letech, druhá v 68 a poté každé dva roky. „Bývalo to v 60 letech. Potom naši politici zjistili, že je národ příliš zdráv, a zvedli to na 65,“ podotkl Mach. Pokud se ale lékaři něco nezdá, může pacienta vyšetřit i dříve.

Problém v tom, jak je systém kontrol nastaven, nevidí ani dopravní psycholog Michal Walter. Podle něj je rozumné, že prohlídky primárně provádí praktik, protože ten pacienta zná nejlépe. „Tohle je hodně individuální. Lékař může klienta poslat kamkoliv. Je to jeho zodpovědnost a musí si to vzít na triko,“ řekl Walter.

„Liší se to v závislosti na daném klientovi, ale všichni se pohybují po stejných silnicích, takže se nedají dělat nějaké velké výjimky,“ popsal psycholog. „Někdy vám říkají, že třeba jezdí 40 let bez nehod. To je sice pravda, ale ten provoz před 40 lety a dnes je nesrovnatelný. Pro mě to není argument,“ dodal.

„Když už to není úplně ideální, ale ještě by to nějak šlo, tak samozřejmě vyloučení jízdy po dálnici. Poté asi omezit rychlost, některým zase nesvědčí jezdit v noci. Dá se to taky omezit regionálně, třeba několik kilometrů od místa bydliště. To znamená, že si nakoupí, zajedou si k doktorovi a nebudou lítat někde po dálnicích nebo jezdit do Chorvatska,“ popsal psycholog některá z častých opatření.