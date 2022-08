Přibývá případů rakoviny kůže. Může za to i změna klimatu

Podle britských odborníků, jejichž poznatky přinesl deník The Guardian , je oteplování jeden z faktorů, které nejvíce přispívají k častějšímu výskytu rakoviny kůže. Ve Spojeném království je to až trojnásobně oproti 70. letům minulého století.

Nejúčinnějšími prostředky, jak se bránit, je vyhnout se přímému slunci od 11 do 15 hodin, kdy je UV záření nejsilnější, chránit se také oblečením a to, co nemůžeme textilem zakrýt, mazat krémem s vysokým ochranným faktorem. Pro ty, co se lépe opalují, doporučujeme 30 a pro ty, kdo jsou citlivější, faktor 50. Klobouk, košile krém. Více možností účinné ochrany bohužel nemáme.