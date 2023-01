Příspěvek na péči by mohli mít i lidé se slovenskou penzí, chystá se novela

Na situaci lidí se slovenskou penzí, kteří potřebují péči a nedostávají na ni příspěvek, upozornila Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Navrhovala, aby jim podporu začalo vyplácet Česko. Podle odhadů rady se to může týkat 400 až 500 osob a roční výdaje by mohly činit 70 milionů korun.

Podle vládního legislativního plánu by kabinet měl od Ministerstva práce novelu dostat v únoru. Změny by měly začít platit od příštího roku.

Podle NRZP od roku 2015 od soudního rozhodnutí do konce roku 2020 česká strana postoupila na Slovensko 329 žádostí o dávky na dlouhodobou péči. Ročně to bylo pět až sedm desítek případů. Podle odhadů rady by dosud mohlo být žadatelů celkem do pěti stovek a roční výdaje na příspěvek by mohly činit kolem 70 milionů korun.