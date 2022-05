Propásli jste kontrolu? Ministr zdravotnictví vám pošle dopis

„Není to tak, že by nikdo nechodil. Ale v některých screeningových programech byl pokles až o 30 procent,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Jak pro Seznam Zprávy potvrdil Válkův náměstek Josef Pavlovic, zasílání zvacích dopisů bude v gesci pojišťoven a dostat by je postupně mohly tisíce lidí. Nejprve ale bude třeba navýšit finance, které tečou do fondů prevence v rámci pojišťoven.

Kompasem pro to, komu stát adresnou pozvánku pošle, budou data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podle Pavlovice bude ústav v následujících měsících zveřejňovat národní referenční statistiky k jednotlivým nemocem.

„Například na screening nádorů prsu se nyní zve od 45 let, jednou za dva roky. Chceme se ale ve spolupráci se statistiky pobavit o tom, jestli je tato věková hranice dostatečná, nebo zda nezačít dříve. Protože k nádorům dochází i dříve než ve 45 letech. Musíme vyřešit, zda je věková hranice nastavena správně. Pokud uvidíme, že nějaké onemocnění zpravidla začíná ve 35. roce života, ale velkého množství lidí se týká i ve 20 letech, hraje to roli,“ doplnil Pavlovic.

Právě VZP už několik let zasílání zvacích dopisů na screeningová vyšetření využívá. „Cílem projektu adresného zvaní je oslovit ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky. S další podporou těchto screeningových programů počítáme ještě v letošním roce, zaměřit se chceme na širší veřejnost, oslovit ji i dalšími cestami. Už dnes rozesíláme zhruba 80 tisíc zvacích dopisů měsíčně, rozhodně ale nezůstane jen u nich,“ dodal Ivan Duškov.

„Bohužel pandemie i v tomto zanechala nešťastný podpis, zejména v roce 2020. Došlo k propadu návštěvnosti tohoto programu – celkově nad celou populací o 15 procent. V některý regionech to bylo i více než 20 až 25 procent. Centra se následně snažila to dohánět. Jakž takž se to daří. Ale nedohnal se ten propad, který byl zejména v roce 2020,“ řekl Dušek při příležitosti Světového dne boje proti rakovině.