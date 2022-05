Papilomaviry berou životy každý den, zájem o očkování ale v Česku klesá

Diagnózu rakoviny děložního čípku si vyslechla před více než rokem. Lékaři jí při operaci museli spolu s nádorem odstranit také dělohu a vejcovody. Kvůli proniknutí rakovinotvorných buněk do uzlin následovalo ještě ozařování a chemoterapie. Mladá žena věří, že nyní je již z nejhoršího venku.

Situace je o to tragičtější, že účinné zbraně proti HPV existují. Například rakovina děložního čípku by kombinací screeningů a očkování mohla prakticky přestat existovat. Samotná účinnost vakcín se pohybuje kolem 90 procent.

Zatímco v roce 2012 bylo proočkováno 75,6 procenta dívek ve věku 13 let, o pět let později to bylo 63,7 procenta. Za loňský rok potom podle ÚZIS proočkovanost nejspíš nepřesáhne 61,9 procenta.