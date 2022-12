Proruská sekta obdivuje Putina, oslovuje až tisíce Čechů, říká religionista

V Česku se čím dál rychleji rozrůstá náboženské hnutí AllatRa. V poslední době vystupuje pod názvem Tvořivá společnost a láká členy na záchranu před hrozbou blízkého konce světa. Sekta vznikla na Ukrajině, přes Slovensko a Moravu dorazila do Čech a nedávno otevřela pobočku v hlavním městě. Seznam Zprávy v úterý přinesly reportáž ze Dne otevřených dveří v Praze.

Religionista Jakub Ludvík zkoumá hnutí AllatRa už několik let. V rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje, co hrozí členům této sekty, proč je nebezpečná pro českou společnost, odkud se vzalo její učení o mimozemských bytostech nebo proč mezinárodního vůdce této sekty mají nejspíš v hledáčku ukrajinské tajné služby a kde se nyní ukrývá.

Členové Tvořivé společnosti věří v blížící se konec světa. Co přesně se má podle jejich učení odehrát?

Členové společenství věří, že se skutečně blíží katastrofické události, které silně zasáhnou naši planetu. Proces konce světa, který má zapříčinit náš největší nepřítel, tedy klima, již započal. Všechny současné ekologické katastrofy jsou kataklyzmata, která jsou předzvěstí poslední a definitivní rány, kterou nám má klima uštědřit v roce 2036. Představa onoho soudného dne je v podání společenství velmi konkrétní.

Ve zkratce má dojít k sérii výbuchů a rozlití magmatu po naší Zemi. Série výbuchů začne v Mariánském příkopě. Na základě víry společenství se mají zachránit jen členové Tvořivé společnosti, či AllatRy, kteří unikli spotřebitelskému formátu a spojili se do ideálního nebo idealistického společenství. Mimochodem, „spotřebitelský formát“ je velmi důležitý termín: tak totiž označují členové hnutí soudobé nastavení společnosti, která jedince vede pouze ke spotřebě, těžké práci atp.

Religionista Jakub Ludvík Mgr. Jakub Ludvík (*1994) je studentem v doktorském programu religionistiky. V rámci svého studia se kromě jiných témat zabývá novými náboženskými hnutími. Jako autor se spolupodílí na tvorbě obsahu pro stránku Náboženského infoservisu (www.info.dingir.cz).

AllatRa popisuje také vojenský střet Ruska se Západem, to je v učení Tvořivé společnosti stále přítomné?

V roce 2025 očekávají velkou jadernou válku, to ale ještě není samotná apokalypsa. Musím se ale dostat k jejich teologii, bez toho to nejde popsat.

Pojďme tedy na teologii.

Je to synkretické hnutí. To znamená, že přijímají různé tradice. My religionisté zde vidíme velkou návaznost na Teosofickou společnost, ze které vychází velká část hnutí z východní Evropy po rozpadu Sovětského svazu. Jeden z prvků Teosofické společnosti je třeba zcela zásadní pro AllatRu – důraz na všeobecné bratrství všech lidí. Po rozpadu Sovětského svazu vznikala různá hnutí, například Velké bílé bratrstvo, což bylo velmi silně mileniálně smýšlející společenství, které je i mediálně známé – tak silně očekávalo konec světa, že v roce 1993 vtrhli do katedrály svaté Sofie v Kyjevě a byli zatčeni.

Foto: printscreen / creativesociety.com Hnutí AllatRa varuje před blížícím se koncem světa. Tímto způsobem nyní rekrutuje svoje členy.

AllatRa na ně teologicky navazuje, i když oni sami by o tom nechtěli slyšet, protože sami sebe vnímají jako zjevené hutí, které nemá kontext. Ale my religionisté vidíme různé návaznosti v jejich myšlenkách. Například důraz na posvátnou zemi Šambala, což je takový východní prvek, který se z Teosofické společnosti přesunul do Velkého bílého bratrstva a nyní ho převzala AllatRa.

Jaký je rozdíl mezi Tvořivou společností a AllatRou?

Tvořivá společnost navazuje na cíle hnutí AllatRa, které k nám přichází z Ukrajiny, jeho první registrace proběhla v roce 2014 na Ukrajině. Hnutí AllatRa má svoje projekty. Například projekt „Jediné zrno“ byl poměrně úspěšný, ale nic nebylo tak úspěšné jako projekt „Tvořivá společnost“. Jejich strategii získávání členů se natolik daří, že vlastně Tvořivá společnost už AllatRu zastiňuje. Často se stává, že lidé přijdou do kontaktu s Tvořivou společností a vůbec netuší, že je za tím nějaká AllatRa. Jejich cíl je ale stejný – vytvoření jednolité společnosti.

Nové náboženské hnutí, nebo sekta? „Hnutí AllatRa bych označil za typický milenialismus. To je pro nová náboženská hnutí, jak jim říkáme my religionisté, naprosto typické. Společnost by je označila slovem sekta. My slovo sekta nepoužíváme, protože je pejorativně zabarvené a my se k tomu snažíme přistupovat neutrálně. Je to typický ‚katastrofický milenialismus‘, to znamená, že skrze velké pohromy, apokalyptickou situaci, podle nich dojde k lepšímu času.“ – Jakub Ludvík

V jakém smyslu je AllatRa proruská?

Jeden z velmi průhledných teologických důrazů AllatRy jsou takzvaní Archonti. AllatRa má různé prvky alternativní spirituality neboli New Age. Ale taky něco, co by dnes člověk nazval konspiračními teoriemi. Archontů je v jejich pohledu dvanáct plus jeden třináctý, který je vede. Je to tajná vláda světa, která nás ovládá jako loutky. Například si vymysleli AIDS, aby měli peníze z léčiv.

Pro Archonty je také výhodné vytvořit válečné konflikty, které využijí ke svému zisku. Jediný, kdo proti nim může bojovat, jsme my všichni tím, že se spojíme v jednu pospolitou společnost. Podle AllatRy má to spojení vzniknout v Rusku a vůdcem tohoto spojení má být tzv. Nomo, kterého společenství většinou identifikuje jako Vladimira Putina.

Vůdcem AllatRy je muž původem z východu Ukrajiny Igor Michajlovič Danilov. Zároveň se hnutí opírá o náboženské knihy podepsané jménem Anastasia Novych. Je to jeho pseudonym?

Nikdo vám neřekne, kdo je autorem. Nedá se dokázat, jestli Anastasia Novych existuje. Jestli za tím stojí Danilov, na to nedokážu odpovědět.

Foto: printscreen AllatRa.cz „Knihy odhalují tajemná proroctví, která se v poslední době s překvapující přesností začala naplňovat,“ píše se na webu AllatRa.cz.

Můžeme Danilova označit za zakladatele AllatRy, nebo se jen chopil příležitosti?

Půjdu proti tomu, co by řekli oni sami. Myslím, že v určitém smyslu zakladatelem je. Ale to hnutí se tak rychle šíří, že tam podle mého názoru musí být návaznost na jiná náboženská společenství. Teoreticky právě na Velké bílé bratrstvo. Jsou nějaké spekulace – a zdůrazňuji, že spekulace –, že by za vznikem společenství mohla být Marina Cvyhunová, která vedla Velké bílé bratrstvo a byla tehdy uvězněna. V roce 1997 ji propustili na svobodu. Teoreticky může AllatRa na toto navazovat, protože je velice zvláštní, jak velmi rychle se hnutí rozšířilo.

Dočetl jsem se, že členové AllatRy vystupovali proti Majdanu, vystupovali proti jakémukoliv ozbrojenému odporu vůči Ruské federaci…

Přesně tak. To hnutí má mnoho názorových proudů. Uvnitř hnutí jsou dnes obrovské rozpory v přístupu k Rusku. Řada členů v Česku si začíná uvědomovat, že hnutí cílí na určitý segment společnosti – myslím tím účast na protivládních demonstracích, na kterých se podíleli proruští dezinformátoři. Zadruhé hnutí může působit jako prodloužená ruka ruského státu, ruského vlivu u nás. Ale určitě bych chtěl zdůraznit, že podle mého názoru o tom 99 % členů v Česku opravdu neví.

Existují nějaké indicie, že AllatRu finančně podporovala nebo podporuje Ruská federace či ruské tajné služby?

Taková podezření být mohou, ale není o tom vůbec žádný důkaz. Je zvláštní, že v Rusku to hnutí nebylo nějak silněji potírané. V Rusku teď platí takzvaný zákon Jarové, což je velmi přísný zákon vytvořený proti novým náboženským společenstvím. Svědkové Jehovovi nebo scientologové jsou velmi silně potíraní. Podle toho, co vím, AllatRa tak silným příkořím nečelí. Je to zvláštní, ale tvrzení o podpoře tajných služeb je tak silné, že ho nemohu podpořit. Podezření se samozřejmě nabízí, ale já to skutečně nevím.

V knihách AllatRy vystupuje spasitel či sjednotitel jménem Nomo. Má to být explicitně Putin? Jaká je jeho role?

Je to tak. Jeho role je ve sjednocení. On má vládnout Slovanům, které sjednotí. Proto je pro ně pohled na ukrajinskou válku tak složitý. Oni ve válce na Ukrajině mohou vidět, že začíná sjednocení Slovanů, ale zároveň je to válka, což je pro ně špatná věc, protože rozděluje společnost. Proto pohled AllatRy na válku na Ukrajině není jednoznačný, a ani být nemůže. Je zkrátka ambivalentní. Ale Putinova role je jasná. Ty knihy jsou napsané tak, že kdokoliv se do nich podívá, okamžitě to pochopí.

Je tam popsané přesné místo narození Noma, že největší vliv bude mít jako prezident, že mu v dětství zemřeli dva sourozenci a tak dále. Je to velmi jasné. Nikdo nemůže mít pochyb, o kom se tam mluví.

Padne někdy v knihách přímo Putinovo jméno?

Jméno Vladimira Putina nepadne nikdy. Hnutí AllatRa ale Putina otevřeně obdivuje. Zajímavé, i když nepřekvapivé, je, že jednu dobu hnutí velmi silně podporovalo Donalda Trumpa a chovalo k němu obrovský obdiv.

Vůdce Danilov utekl na Slovensko

Jak AllatRa v České republice vypadá? Kolik má členů, kdo ji řídí, jaká je její činnost?

AllatRa se sem dostává podle mého odhadu po roce 2016, v roce 2018 už tady určitě byli. Společenství má svoje koordinační centra, to hlavní bylo původně ve Valašském Meziříčí, koncentrovalo se na Moravě. Myslím, že z geografických důvodů je blízko Slovensku, kde je AllatRa velmi úspěšná. Jak společenství roste a získává víc a víc členů nebo sympatizantů, tak se otevírají nová koordinační centra. Dnes je třeba v Brně, čerstvě se otevřelo další v Praze.

Šíří se hnutí v Česku vzhledem k přílivu Ukrajinců?

Určitě, z neveřejných zdrojů vím, že ukrajinských sympatizantů je tady spousta. Ale je potřeba vědět jednu základní informaci: veškerá jejich komunikace probíhá on-line. Co se týká misie (šíření víry, pozn. red.), jsou velmi zběhlí v on-line prostředí i s ohledem na to, jací lidé tam pracují, jací lidé jsou členy, jsou mezi nimi například ajťáci. Tímto způsobem byli intenzivně v kontaktu právě s tím ukrajinským centrem. Po začátku války se mnoho Ukrajinců přesunulo do Čech, ale hlavně na Slovensko. Stejně tak víme, že jejich vůdce Igor Michajlovič Danilov pobývá nebo alespoň do nedávné doby pobýval na Slovensku.

Foto: YouTube / Creative Society Igor Michajlovič Danilov, vůdce AllatRy, a žena označovaná jako Žana, která mu zpravidla pokládá otázky ve videích, která hnutí šíří na internetu.

Proč není na Ukrajině? Utekl před válkou?

Pravděpodobně utekl před válkou, ale myslím, že to souvisí taky s tím, že teď na Ukrajině není úplně vítaný. Právě z těch důvodů, kterých se asi ještě dotkneme, což je šíření nějakého proruského vlivu v tomto hnutí. Z některých zdrojů je patrné, že se o něj zajímají ukrajinské tajné služby právě kvůli šíření ruského vlivu na Ukrajině.

Co dělá AllatRa v Česku? Jak vypadá její činnost?

Kdybyste se mě zeptal před půl rokem, tak bych mluvil úplně jinak než dnes. Dnes se AllatRa snaží šířit povědomí o možnosti vytvoření Tvořivé společnosti. Všemi možnými prostředky. Jsou velmi aktivní na sociálních sítích, zároveň vydávají noviny Polahoda. Taky mají otevřené náboženské praktiky, například každý večer společné meditace – propojují se přes telefon a společně meditují. V tuto chvíli se všechno točí kolem Tvořivé společnosti, šíření povědomí o tom projektu, to je pro ně naprosto zásadní. A můžu vysvětlit proč.

Proč je pro ně Tvořivá společnost naprosto zásadní?

Je to mnohem efektivnější strategie, jak v kratším období získat větší počet následovníků než skrze původní AllatRu. Vím, že jsou uvnitř hnutí členové, kteří se identifikují pouze skrze Tvořivou společnost, protože AllatRa je na ně moc explicitně náboženská, zatímco Tvořivá společnost je propojená s vědou. Slovo věda, když se zeptáte kohokoliv z Tvořivé společnosti, bude velmi časté, všechno se kolem něj bude točit. Odpovídají tím na potřeby dnešního člověka. Ve chvíli, kdy něco je potvrzené vědou, tak to má pro něj úplně jinou váhu, než když je to potvrzené nějakými spirituálními myšlenkami. Proto je ten projekt úspěšnější. A taky samozřejmě tím, že je mnohem silněji zaměřený na apokalyptickou rétoriku než AllatRa.

Co tedy vlastně chtějí?

Vytvořit jednolitou tvořivou společnost. V původních knihách hnutí AllatRa se píše, že má vzniknout jednolitá společnost, jejíž počátek bude ve slovanském sjednocení, jde o klasické panslovanství. Tvořivá společnost na to pouze navazuje. Už se tolik nemluví o slovanství, ale myšlenka sjednocení pochází z AllatRy. Všichni se tedy mají sjednotit. Jak k tomu má dojít, to já nevím. Nejsem si jistý, jestli konkrétní kroky tohoto sjednocení znají oni sami.

Kolik lidí v Česku dokážou oslovit? A kolik lidí oslovují v jiných zemích?

V Česku se podle mých odhadů bavíme o stovkách až tisících. Musíme odlišit aktivní členy, kterých jsou nižší stovky, a sympatizanty, kterých je určitě víc. Jejich facebookové stránky mají desetitisíce sledujících. Dělal jsem na toto téma průzkum – když ty lidi oslovím, tak přibližně 90 % lidí neví, o jaké společenství se jedná. Spousta lidí se na facebookových stránkách chytne tím způsobem, že je něco zaujme, kliknou na tlačítko „sledovat“, ale nevědí o tom hnutí nic dalšího. Podobně to funguje s počtem zhlédnutí jejich videí na YouTube. Z mých zdrojů vím, že často oni sami opakovaným klikáním zvyšují sledovanost.

Proč to dělají?

Aby to hnutí bylo úspěšné, tak je pro ně důležité vypadat, že jich je opravdu hodně, že mají obrovský dopad. Na Slovensku jich je víc než v Česku a hodně jsou rozšířeni na Ukrajině. Jeden akademický článek třeba popisuje působení AllatRy úplně na východě Ruska. Nedávno jsem byl třeba v Norsku a viděl jsem reklamu na konferenci Tvořivé společnosti v centru Osla.

Foto: Jakub Ludvík Reklamní plachta Tvořivé společnosti v hlavním městě Norska

Jsou takové reklamy ve veřejném prostoru i v Česku?

Dlouho jsem je neviděl. Dřív určitě byly, například billboardy na Moravě. Dnes nevím.

Kdo jsou hlavní představitelé hnutí v Česku?

Jmenoval bych tři lidi, o kterých vím, že hrají zásadní roli. V první řadě jsou to Eva Hronová a Karolína Hronová. Nejsou nijak příbuzné. Původní koordinátorkou hnutí, což je ta nejvyšší pozice, byla Eva Hronová. V roce 2022 vznikl zaregistrovaný občanský spolek Tvořivé společnosti, kde předsedkyní byla zvolena Karolína Hronová. Protože Tvořivá společnost do značné míry válcuje AllatRu, tak bych řekl, že tou hlavní postavou je nyní Karolína Hronová.

Ale – a u toho už se musím pozastavit – to hnutí má mnoho rozporů. Čím víc lidí, tím víc názorů. Je zcela jisté, že jsou tu různé názorové proudy. Jednou z důležitých postav je v tomto směru Dušan Valeček, jehož rétorika je mnohem agresivnější a láká určitý segment členů. Například Eva Hronová je v rétorice mnohem mírnější a mnohem víc jí podle mých zjištění záleží na cílech AllatRy než Tvořivé společnosti.

Jaká je motivace těchto lídrů? Jsou někým způsobem placeni? Mají nějaké benefity? Nebo věří tomu, co se dočetli v knihách hnutí AllatRa?

Je to prostě náboženské společenství. Úplně stejně byste se mohl ptát, jaký benefit má někdo z toho, že vede například židovskou obec. Co se týká materiálních zisků, tak podle mého názoru žádný, nebo o tom alespoň nevím.

Když jsem sledoval videa Dušana Valečka, měl jsem pocit, že poslouchám třeba proruského dezinformátora Černohorského. Neustále mluví, říká něco o odpovědnosti k planetě, ohrožení lidstva, ale mám z toho pocit, že pouze cílí na emoce lidí, které se snaží připoutat k obrazovce. Nemyslím si, že on sám tomu věří.

S tím bych vůbec nesouhlasil. Dušana Valečka osobně neznám, ale nemám jediný důvod nevěřit tomu, že to, co říká, myslí vážně. Samozřejmě jeho motivace může souviset s tím, že má nějaký vliv. A asi mu to dělá dobře. Ale musíte pochopit, jak oni přemýšlejí. Je to prostě náboženské společenství, které doopravdy vnitřně věří, že se blíží apokalypsa. To hnutí je v obrovském stresu, že už se to blíží a lidstvo nic nedělá. Rétorika Dušana Valečka ještě před rokem nebyla takhle agresivní. Roste to s tím, jak se ta situace blíží – fakt mají strach, že skončí svět a my se nestihneme spojit do tvořivé společnosti.

Nedaří se mi oprostit od představy, že hnutí v Česku někdo využívá k zisku. Prodává někdo z nich náboženské knihy? Vybírá nějaké příspěvky?

Vy reprezentujete pohled většinové společnosti, společnost bude vždycky na náboženská hnutí či sekty nahlížet automaticky negativním způsobem. Jaká podezření mohou být namístě? Například finance: ve chvíli, kdy se registrovali jako občanský spolek, tak do zakladatelské listiny uvedli, že každý může nahlédnout do jejich finanční struktury. Já jsem ji nikde nenašel. Mně osobně je to divné.

Foto: Stanovy spolu Tvořivá společnost Stanovy spolku Tvořivá společnost

Ale jak funguje finanční stránka – pro ty lidi je to natolik důležité, že jdou a do toho společenství dají svoje úspory, svoje finance. Jsou přesvědčeni, že to hnutí má pravdu. To celé naznačuje, že se jedná o nějakou manipulaci, ale čtenáři by měli pochopit, že ti lidé tam vstupují dobrovolně a to, co se děje, se děje dobrovolně.

Je AllatRa něčím nebezpečná pro vlastní členy?

Nová náboženská hnutí obecně přináší riziko rozpadu rodin a vztahů. Vstup do takového společenství vždycky vzniká na základě nějaké potřeby, ať už vědomé, nebo nevědomé. Často to souvisí právě s neuspokojivou vztahovou situací v rodině. Proto člověk hledá nové společenství, které ho zahrne láskou. Když do takového společenství vstoupíte, tak vás opravdu všichni obklopí a ocitnete se v nádherném světě. Nová náboženská hnutí zdůrazňují odmítání tzv. „starého života“, tedy toho, který člověk vedl ještě před vstupem do společenství. Blízcí tím poté trpí.

Jaká nebezpečí přináší specificky AllatRa?

Členové si neuvědomují, že šíří proruské myšlenky, které by třeba sami šířit nechtěli. Nevědomě šíří ruský vliv do Čech, proto je potřeba na to upozorňovat. Jinak proti tomu společenství nic nemám. Jen ať fungují, pro mě je důležitá náboženská svoboda a všechny věci, které se s ní pojí.

To společenství ale podle mého názoru dvěma věcmi společensky přijatelné hranice překračuje. Zaprvé šířením proruského vlivu, zadruhé tou šíleně ostrou rétorikou kvůli blížícímu se konci světa. Na to už je potřeba upozorňovat. To společenství by mělo chápat, že vystupuje z toho, co jako většinová společnost můžeme nadále bez povšimnutí tolerovat.

Proč je to nebezpečné?

O proruském vlivu se asi bavit nemusíme. Co se týče té rétoriky, člověk, který o tom společenství vůbec nic neví a klikne na video Dušana Valečka, tak z toho opravdu může dostat úzkosti. Ta rétorika opravdu překročila hranu únosnosti. Dušan Valeček říká: my jsme fajn, vy jste debilové. Podle mého už není v pořádku, když takto expresivně napadá většinovou společnost.

V minulosti jste popsal, že se AllatRa účastní protivládních demonstrací. O čem to svědčí?

Vím o tom, že moje články na Náboženském infoservisu o účasti AllatRy na protivládních akcích vyvolaly uvnitř hnutí diskuzi. Nechci, aby si lidé představovali, že v hnutí jsou nějací nevzdělanci. Hnutí většinou lákají vysokoškolsky vzdělané lidi, často jsou to úspěšní lidé s tituly a podobně. Jedná se o přemýšlivé lidi. Právě účast na protivládních demonstracích vyvolala velkou diskuzi a pnutí uvnitř hnutí. Části členů se to nelíbí. Oni se snaží co nejrychleji získat co největší počet členů, aby měli šanci vytvořit jednotnou společnost a zabránit apokalypse.

Foto: Facebook / Tvořivá společnost Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová Zahradníková dává na protivládní demonstraci rozhovor hnutí AllatRa.

Na demonstraci mají dobrou šanci zaujmout lidi, protože ti lidé přemýšlejí protisystémově jako oni, jsou s něčím nespokojeni jako oni, mají často proruské myšlení stejně jako oni. Dává to smysl. Na druhou stranu je důležité říct, že spousta lidí v hnutí s tím nesouhlasí, protože kladou důraz na to, že nejsou politické hnutí a nejsou náboženské společenství. Že to sami nevidí, je u nových náboženských hnutí normální.

V čem se Tvořivá společnost projevuje jako náboženské hnutí?

Například se zcela explicitně pracuje s termínem Bůh. Pro nás religionisty to není podmínka, třeba taoismus pracuje s energiemi a taky ho nazýváme náboženstvím, ale oni skutečně explicitně pracují s termínem Bůh. Mají vlastní duchovní praktiky, vytvářejí strukturu odpovídající náboženskému společenství.

Pro mě by byla těžší otázka, v jakém směru nejsou náboženské hnutí. Sice se snaží maximálně propojit s vědou, ale to je dnes běžné – určitá náboženská společenství mají pocit, že vědu potřebují k legitimizaci svých myšlenek. Šíří ale věci, které z pohledu přírodních věd nesedí. Já nejsem odborník na poli přírodních věd, ale takových názorů, které jejich tvrzení vyvracejí, jsem četl poměrně dost.

Dočetl jsem se, že AllatRa používá jednoduchou taktiku ke své legitimizaci: nastrčí mikrofon se svým logem před nějakého politika a tím si v očích veřejnosti budují vlastní kredit. Je to i případ Zuzany Majerové Zahradníkové nebo Lubomíra Volného?

Také Karel Janeček měl pro ně dlouhý rozhovor nebo Petr Robejšek. Všechno jsou to lidé vystupující protisystémově.

Vyjdou si vstříc – navzájem si zvyšují publicitu…

Přesně tak. Potřebují, aby jejich hlas byl slyšet, a to hnutí se tím zároveň legitimizuje. Nemyslím si třeba, že by měl Karel Janeček s tím hnutím cokoliv společného. Dal jim půlhodinový rozhovor v angličtině, ale myslím si, že vůbec nebude vědět, o co jde. Stejně tak to myslím nebude vědět Volný nebo Majerová Zahradníková. Nedávno vyšel rozhovor AllatRy s Annou Hogenovou, filozofkou. Opravdu by mě zajímalo, jestli vůbec ví, co je to Tvořivá společnost, komu vůbec dala rozhovor. Stejné to bude s těmi politiky. Myslím si, že vůbec nevědí, o co se vlastně jedná.

A co se týče vědců, Tvořivá společnost se odkazuje na spoustu vědeckých poznatků od různých kapacit. Na BBC vyšel článek o tom, že se spousta vědců cítí podvedená, že použili jejich slova, překroutili je.

Jaká budoucnost čeká Tvořivou společnost?

Každé náboženství vzniká jako nové náboženský hnutí – sekta. Křesťanství vzniklo jako sekta. Židovství vzniklo jako sekta. Islám vznikl jako sekta. Takhle vzniká každé náboženství na světě. Teď to hnutí bojuje o vlastní přežití v tom smyslu, jestli přežije jako náboženství. Bude to mít těžké, protože mají velmi jasně specifikované, kdy je konec světa, což je ale obvyklé. Až ten okamžik nastane a svět neskončí, pokud samozřejmě nemají pravdu, tak to s nimi zatřese. Část lidí odejde. Buď se hnutí úplně rozpadne, nebo to mileniální očekávání posunou na jiný rok. Třeba křesťanství dnes s milenialismem pracuje tak, že neví, kdy přijde konec světa. To by pro ně byla nejvýhodnější strategie.