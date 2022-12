„Konec světa se blíží, sjednoťme se.“ V Česku se šíří proruská sekta

V kulturním domě v pražských Holešovicích panuje přátelská nálada. V sobotu odpoledne se tady sešla asi stovka lidí, většině z nich je mezi 30 a 50 roky.

Někteří přišli i s potomky, kteří si hrají v dětském koutku nebo společně s rodiči poslouchají přednášky o životním prostředí, médiích a potřebě sjednocení společnosti. Ukusují cukroví, popíjejí čaj nebo kávu.

Na ceduli u vchodu, na pódiu, na plakátech i na odznáčcích účastníků stojí nápis „Tvořivá společnost“.

„Ptají se nás, jestli jsme náboženské hnutí, politické hnutí, nebo co vlastně jsme. Tvořivá společnost jako projekt vůbec nezapadá do takových těch základních obrázků, představ o jiných o projektech, organizacích. Je úplně, úplně unikátní. Pro mě samotnou je Tvořivá společnost možnost. Je to možnost, kterou si můžeme svobodně vybrat jako alternativní budoucnost,“ říká z pódia jedna ze dvou moderátorek.

Těm, kdo přijmou pozvání, ale zůstává na první pohled skrytý jeden důležitý fakt: Tvořivá společnost je projekt náboženského hnutí AllatRa, který má jediný cíl – získat pro tuto sektu co nejvíce členů.

Členové hnutí věří, že v roce 2035 dojde k sérii ničivých sopečných výbuchů. Zabránit se tomu dá jediným způsobem – lidstvo se musí sjednotit do Tvořivé společnosti.

„Podle AllatRy má to spojení vzniknout v Rusku a vůdcem tohoto spojení má být tzv. Nomo, kterého společenství většinou identifikuje jako Vladimira Putina,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy religionista Jakub Ludvík, který sektu zkoumá už několik let. O tvořivé společnosti a hnutí AllatRa publikoval několik textů na stránkách odborného serveru Náboženský infoservis.

Foto: printscreen / creativesociety.com Lidstvu zbývá necelých čtrnáct let existence, hlásá projekt Tvořivá společnost náboženského hnutí AllatRa.

„Členové hnutí si neuvědomují, že šíří proruské myšleny, které by třeba sami šířit nechtěli. Nevědomky šíří ruský vliv do Čech, proto je potřeba na to upozorňovat,“ říká Ludvík.

„Válka na Ukrajině? Nehledáme viníka, ale řešení“

Členové a příznivci AllatRy striktně odmítají označení náboženská, nebo dokonce politická skupina. Ani slovo AllatRa od nikoho z nich samo nezazní.

Když se ale na AllatRu přímo ptám, ochotně se rozhovoří o Archóntech, Anunnacích, Senseích, reinkarnaci, mystické zemi Šambale, posvátných knihách tajemné autorky Anastasie Novych a o různých mimozemských bytostech.

Foto: Seznam Zprávy Žana či Zhanna, kolegyně mezinárodního lídra hnutí Danilova. Někteří členové věří, že Žana je mimozemská bytost Anunnak. Jiní jsou k tomu skeptičtí.

S apolitickou podstatou Tvořivé společnosti je to podobné. Má jít o mírový projekt, vedoucí ke sjednocení lidstva do jediné pozitivně naladěné společnosti, v praxi ale členové hnutí mluví třeba o tom, že by Česko nemělo posílat zbraně Ukrajincům, kteří se brání invazi ruské armády.

A když se mluví o sjednocení, jde podle materiálů AllatRy v první řadě o sjednocení Slovanů.

Ukazuje se, že většina účastníků sobotního setkání jsou členové Tvořivé společnosti, kteří přijeli z Brna, Liberce nebo i ze Slovenska.

Když padne dotaz na válku na Ukrajině, mluví o mezinárodním dialogu, hledání míru a spolupráci. Ptám se, zda souhlasí, že hlavní problém války na Ukrajině spočívá v tom, že Ruská federace zaútočila z rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina?

„Myslím si, že problémem současné doby je především konzumní systém ve smyslu toho, že jednotlivé státy spolu nenachází prostor pro vzájemný dialog a diskuzi. Není v mé kompetenci, abych posuzoval, kdo je viníkem, viníkem nebývá jenom jedna strana. Viníkem je systém jako takový, který není nastaven pro to, aby vytvářel mírové prostředí,“ odpovídá David Bail, aktivní člen hnutí.

Foto: Seznam Zprávy Na Den otevřených dveří přijeli v sobotu do Holešovic členové AllatRy z různých měst napříč republikou i ze zahraničí. Setkání zaznamenávalo několik kamer.

Čtyřiadvacetiletý Bail byl jedním z hlavních řečníků sobotního shromáždění. Ve videích, která publikuje na internetu, jde ještě o krok dál – kritizuje českou vládu za to, že zbraněmi podporuje Ukrajinu. Podobné názory zastávají i další členové hnutí.

„Válka na Ukrajině? A k čemu vám bude, když budete znát nějakého viníka? Nehledejme viníka, hledejme řešení,“ zní jedna z odpovědí na dotaz, kdo je viníkem konfliktu.

Za vším stojí Archónti

Členové AllatRy cílí na základní lidské emoce, především na strach z budoucnosti, strach o své nejbližší.

Malý příklad. Přímo v hlavním sále sedí na židlích necelá šedesátka lidí, někteří z nich přišli se svými malými dětmi. Moderátorka jim z pódia vysvětluje, že pokud se o ně nechtějí bát, měli by se zapojit do Tvořivé společnosti.

„Často se ptáme lidí: ‚V jaké společnosti byste si přáli žít?‘ Nejčastější odpověď je: ‚Nepřemýšlel jsem nad tím‘. Anebo: ‚Nechci se bát o svoje dítě, když ho pustím na ulici. Nechci, nechci, nechci.‘ A jak by teda měla vypadat společnost, v jaké by se nám žilo dobře? Když má člověk čas se chviličku zamyslet, tak se mozek přepíná do trošku jiného módu, tvořivého módu. ‚Aby byla čistá příroda, aby bylo bezpečno na ulicích, abych nemusela zamykat. Aby se děti mohly svobodně rozvíjet.‘ Prostě najednou začne člověk tvořit. A to je právě to, co nás spojuje,“ říká do mikrofonu asi 30letá Veronika.

Po chvíli na ni naváže Dušan Valeček, současná hvězda AllatRy a autor hojně sdílených videí, ve kterých varuje před blížícím se koncem světa. Svůj projev začíná tiše, jako by se styděl promluvit k lidem. Po chvilce už celému sálu sděluje, že životy nás všech jsou v ohrožení, pokud se nesjednotíme do jediné Tvořivé společnosti.

Podobný pocit, tedy že se na mě někdo snaží používat jednoduchou manipulaci, mám i z rozhovorů s účastníky setkání. Zprvu se rozhovor točí kolem ekologie, globální krize, hledání společného řešení. Když se začnu ptát na AllatRu, rychle se dozvídám, že za vším stojí Archónti, jakási zlá nadnárodní tajná vláda.

„Zkuste jednoduché cvičení: pokud se dokážete na pět minut zastavit a vůbec na nic nemyslet, tak ovládáte svou mysl a své myšleny. Pokud se vám pořád něco honí hlavou, tak vaši mysl někdo ovládá. Je dobré se zamyslet, kdo a proč to dělá,“ říká mi Martin, mladý muž medvědí postavy, který na setkání přijel z Brna.

Sjednotitel se v roce 2000 stane ruským prezidentem

Hnutí AllatRa bylo poprvé registrováno na Ukrajině v roce 2014, popisuje religionista Jakub Ludvík. Vůdce sekty Igor Michajlovič Danilov podle něj utekl po letošní únorové invazi na Slovensko. Podle Ludvíka se o něj zřejmě zajímají ukrajinské tajné služby, a to právě kvůli šíření ruského vlivu na Ukrajině.

V Česku se AllatRa objevila nejpozději v roce 2018, největšího rozmachu se ale dočkala právě letos. Podle Ludvíka jde v současnosti o nejrychleji rostoucí náboženské hnutí v republice. Detaily líčí v obsáhlém rozhovoru, který Seznam Zprávy vydají v nejbližších dnech.

V čem konkrétně je podle Ludvíka AllatRa proruská? Její učení zahrnuje nejrůznější vlivy, tradice a praktiky jiných náboženství, které religionisté označují jako New Age. Hlavním zdrojem učení Allatry jsou však knihy podepsané jménem Anastasia Novych, které jsou volně přístupné na internetu, a to i v českém překladu.

Jedna z knih, nazvaná Křižovatka, popisuje postavu člověka s přezdívkou Nomo, který sjednotí všechny Slovany, a zabrání tak zániku světa.

Nomo je dokonalým obrazem Vladimira Putina. V knize Křižovatka je mimo jiné napsané, že je vybrán zástupcem petrohradského primátora, že pozornost světové veřejnosti přitáhne na Bergedorfském fóru, a že největší moci dosáhne v roce 2000, kdy se stane ruským prezidentem.

To všechno, ale i další v knize popsané detaily, dokonale sedí právě na Putina. V knize je uvedené, že byla napsaná v roce 1995. Kdy a kdo ji napsal, nelze ověřit. Anastasia Novych, pokud někdo takový existuje, na veřejnosti nevystupuje.

Vladimir Putin jako sjednotitel Nomo „Musíme dát Slovanům jasně najevo, že Nomo není nějaký druh Mesiáše, díky kterému se vše náhle změní k lepšímu, a že pro to sami nemusí dělat nic. Je nutné ukázat Noma právě takovým, jakým opravdu je – člověkem, který svědomitě pracuje na svém místě, se smlouvou na dobu určitou. Je nutné ukázat, že lidé musí sami změnit svůj postoj k životu, k sobě samým a svým možnostem. Prezident nebude moci zlepšit společnost, pokud si to nebudou přát samotní lidé… “, řekl generál. - kniha Křižovatka, Anastasia Novych

Na Ukrajině vystupovala AllatRa proti protestům na Majdanu a kritizovala jakýkoliv ozbrojený odpor proti Rusku. A to už v roce 2014, kdy na východě země vypukly boje s proruskými separatisty podpořenými výzbrojí i vojáky Ruské federace.

Po letošní ruské invazi na Ukrajinu je ale postavení Putina v nauce hnutí AllatRa složitější, popisuje religionista Ludvík. Základem jejího náboženského učení je totiž mír a sjednocení společnosti, což jde s útočnou válkou jen těžko dohromady.

Je tedy skutečně oním sjednotitelem s přezdívkou Nomo? ptám se několika lidí v sále holešovického kulturního domu. „No, vzhledem k tomu, co se stalo na Ukrajině, se ukazuje, že asi ne,“ odpovídá rozpačitě Martin z Brna, který se k hnutí přidal až letos. Nyní dočítá už čtvrtou knihu Anastasie Novych.

Podobně reaguje i Karolína Hronová. Lékařka, farmakoložka s titulem Ph.D. a současná hlavní postava české větve hnutí AllatRa. Letos v létě se nechala zapsat jako předsedkyně nově zaregistrovaného spolku Tvořivá společnost.

Foto: Seznam Zprávy Předsedkyně spolku Karolína Hronová fotí účastníky sobotního setkání.

Když padne první otázka na AllatRu, okamžitě zpozorní a ptá se, z jakého důvodu jsem přišel. Představím se jako novinář a ona na okamžik zmizí – přivede k rozhovoru několik dalších lidí, abych prý dostal víc informací.

Když položím zjevně nepříjemnou otázku, otočí se na někoho z ostatních, aby na ni odpověděl. Ptám se proto přímo Karolíny Hronové: Je Vladimir Putin tím sjednotitelem, který zachrání svět?

„A vy máte pocit, že Vladimir Putin sjednocuje lidi?“ otáčí otázku Hronová. Ptám se jí i na mezinárodního lídra hnutí Igora Danilova. Znají se? Potkávají se osobně? Ví, kde se teď Danilov nachází?

„Igor Michajlovič Danilov je veřejně známá osoba. Vy byste přece také neohrozil své kamarády tím, že byste prozradil, kde se nacházejí,“ říká bez dalšího vysvětlení. Po chvíli rozhovor ukončuje.

Její kolegyně, asi čtyřicetiletá žena z Ukrajiny, mě ještě přemlouvá, abych zůstal na kávu nebo si dal nějaký zákusek.