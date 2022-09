První čísla: do škol se zapsalo 66 163 Ukrajinců, část už ale nechodí

První čísla: do škol se zapsalo 66 163 Ukrajinců, část už ale nechodí

Do základních škol se od zahájení ruské invaze zapsalo 51 tisíc ukrajinských žáků, k tomu ještě 10 tisíc do mateřinek a 4,5 tisíce na střední školy. Celkem tedy 66 tisíc žáků – 10 tisíc z nich už ale do škol aktivně nechodí.