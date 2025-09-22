Rada Plzeňského kraje schválila zpracování auditu firmy, kde zasáhla NCOZ

Článek
Rada Plzeňského kraje v pondělí schválila zpracování auditu hospodaření, činnosti a vnitřních procesů krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), kde 9. září zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Schválila poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, řekla ČTK mluvčí kraje Helena Frintová.
„Bude vybrána odborná osoba, která komplexní audit činností KCPK zrealizuje,“ řekl předseda dozorčí rady KCPK a krajský radní Libor Picka (STAN). Poptávkové řízení podle něj provede odbor právní a legislativní krajského úřadu, budou osloveny tři renomované auditorské společnosti. „Jejich nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. To znamená, že nejvhodnější uchazeč bude ten, který podá nabídku s nejnižší cenou,“ dodal. Termín vyhotovení auditu kraj neuvedl.
Po zásahu v Plzni, Domažlicích a v Praze obvinili policisté devět lidí a dvě společnosti pro podezření z podvodu při veřejných zakázkách a podvodu s dotacemi, všichni jsou stíhaní na svobodě. Podle NCOZ je celková škoda asi 22 milionů Kč. Vedení hejtmanství minulé pondělí zastupitelům řeklo, že nemá o vyšetřování prováděném na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) žádné oficiální zprávy a dozvídá se je pouze z médií.
Zásah se podle EPPO týkal právě přestavby lázní na multikulturní centrum a krajskou galerii, která má stát přes dvě miliardy korun, a modernizace školní kuchyně v Domažlicích. Rekonstrukci lázní, které kraj koupil v roce 2022, prosazuje současná koalice ANO, STAN a Pro náš kraj. Odstartovalo ji ale předchozí vedení kraje (ANO, STAN a Piráti).
Proti je opoziční ODS a TOP 09, která prosazovala stavbu nové galerie v centru města. S desítkami architektů také kritizují, že kraj nevyhlásil architektonickou soutěž a zadal projekt napřímo prostřednictvím KCPK. Vedení kraje minulé pondělí opozici slíbilo, že na příštím zastupitelstvu předloží souhrnnou zprávu o činnosti KCPK, o soutěžích na práce související s přestavbou lázní a odvolá jednatele.
Opoziční zastupitel Michal Vozobule (TOP 09) na pondělním zastupitelstvu uvedl, že v přípravě rekonstrukce byla řada chyb. „Včetně toho, že jste jmenovali oba jednatele, kteří jsou předmětem vyšetřování,“ řekl. Podle něj jde o současného jednatele Miroslava Macha, bývalého starostu Domažlic, a bývalého jednatele Hynka Glosera, který v KCPK stále pracuje, podle Picky jako architekt.
Vozobule se také podivil nad tím, že si KCPK pronajímalo kancelář v Praze. „Celý zpackaný proces jste zdůvodnili snahou o rychlé řešení. Takže jste za to zodpovědni,“ řekl.
Picka už před týdnem uvedl, že vedení kraje nebude čekat na výsledky vyšetřování a zadá co nejkomplexnější audit KCPK. „Nedokážu říct, jak rychle ho vybraná firma udělá,“ uvedl. Přiznal, že problém bude s dokumenty, protože NCOZ si část odvezla.
Kraj také co nejdříve vypíše výběrové řízení na nového jednatele KCPK. Podle Picky ho začne připravovat hned, jak současný jednatel kraji oficiálně oznámí, že je vyšetřován. „Bude odvolán hned, jak to bude možné,“ řekl. KCPK ale podle Picky musí dále fungovat. Pražská architektonická kancelář teď dokončila projekt pro stavební povolení, soutěž na dodavatele přestavby měla být vypsána na začátku příštího roku.
Pokud se prokáže, že kraji vznikla škoda, bude ji podle Frintové neprodleně vymáhat všemi dostupnými právními prostředky. „Kraj bude situaci ohledně probíhajícího trestního řízení souvisejícího s jednatelem KCPK nadále pečlivě sledovat a o dalším vývoji transparentně informovat veřejnost v rozsahu, který zákon umožňuje,“ dodala.