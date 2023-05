Radnice se zaměří na dětské gangy. Policie rozplétá případ s pistolí

Chlapec klečí na kolenou a druhý mu na hlavu míří pistolí. Další ho kope do zad a následně škrtí rukama na zemi. Minulý týden toto video obletělo sociální sítě a následně i celostátní média. Jak redakci potvrdilo několik místních obyvatel, záznam vznikl na sídlišti v pražských Řepích nedaleko obchodního centra.

Další násilná videa pocházejí z pražských Modřan. Podle serverů Novinky.cz a iDnes.cz jde o vyřizování účtů mezi skupinami dětí právě z těchto dvou čtvrtí. Někteří obyvatelé Řep si stěžují na to, že chlapci v okolí obchodního centra napadají i další náhodně vybrané školáky, a to přímo na ulici.

„Jela jsem v neděli z návštěvy a můj syn na mě čekal před obchodním centrem. Už z tramvaje jsem viděla, že u něj stojí dva kluci, každý z jedné strany. Myslela jsem, že jsou to asi kamarádi, ale pak si jeden z nich zacpal nosní dírku a smrkl přímo na něj. Zrychlila jsem krok a říkám: Přijde vám tohle normální?“ popisuje mladá recepční Helena, která v Řepích bydlí.

Ukázalo se, že starší kluci požadovali po jejím synovi peníze. Když jim pohrozila policií, odešli zpátky do obchodního centra. Cestou jí sprostě nadávali.

„Napřed jsem volala měšťáky. Ti mi řekli, ať si zavolám na státní, i přestože sami mají služebnu z druhé strany obchodního centra. Tak volám na státní a ti mi řekli: My je ale chytat nebudeme, když tam nezůstanou stát,“ říká Helena.

„Jako městská část nebereme situaci na lehkou váhu. Případ musí prošetřit Policie ČR, ale my musíme už teď přijít s opatřeními, která budou předcházet vzniku dalších takových incidentů. Proto v nejbližších dnech svolám jednání krizového štábu, aby tuto situaci řešil,“ uvedla pro Seznam Zprávy Kopejtková.

„Žádné gangy to určitě nejsou, to je hodně přitažené za vlasy. Náš právní řád ani slovo ‚gang‘ nezná, jsou to prostě nějaké skupinky dětí,“ mírní vášně policejní mluvčí Jan Daněk.