Rakušan odmítl kolektivní vinu. Za každý čin nese odpovědnost jedinec, řekl

„Kriminalita nestoupla, jak by to odpovídalo jednoduchému násobení,“ prohlásil v neděli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na brífinku, který svolal kvůli předsudečnému násilí, tak reagoval na případy z poslední doby, v nichž figurují cizinci. Ty vyvolaly vlnu pobouření.

Připomněl, že už před loňským začátkem ruské agrese žilo v Česku zhruba 200 tisíc Ukrajinců. „V současné době je to přes pět procent populace, kriminalita se pohybuje kolem čtyř procent. Nevybočujeme z celkového počtu, to je jednoznačný fakt. Pouze lidé bez společenské odpovědnosti, populisti, mohou takové nenávistné projevy rozdmýchávat,“ dodal.

Mladík podle policie vylákal v úterý večer na procházku kolem řeky dívku – dle médií 15letou. Následně jí ale v lesíku svázal ruce, přelepil ústa, znásilnil ji a poté způsobil řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Nakonec dívku zabalil do pytle, hodil ze srázu a z místa odešel. Jeho oběť mělo zachránit život to, že předstírala smrt a poté, co muž z místa odešel, si zavolala pomoc.

Pokud by byl podezřelý plnoletý, hrozilo by mu až 12 let za mřížemi. „Jedná se o mladistvého, podle zákona se tak trest snižuje na polovinu a horní hranice odnětí svobody by v tomto případě neměla překročit pět let,“ zmínil Vondrášek.