Rozbuškou v Krupce byly nepotvrzené zvěsti o sexuálním obtěžování dětí

Během úterní demonstrace v Krupce na Teplicku se znovu vyostřily vztahy mezi romskou a ukrajinskou menšinou.

„Je to spojené se záležitostí, která se stala u nás ve vchodu. Hovoří se o tom, že tam byly děti společně s těmi Moldavany ve sklepě a prý tam došlo sexuálnímu obtěžování,“ líčí Seznam Zprávám svolavatel Robert Horváth, co vedlo k úternímu pochodu, během něhož někteří Romové provolávali hesla jako „Černá síla!“ a vyzývali místní Ukrajince, aby vyšli před dům.

Přiznává, že informace o obtěžování není potvrzená. „Opravdu nevíme, jestli k tomu došlo, ale ty děti o tom hovoří. Lidé prostě najednou začali postrádat děti, nevědělo se, kde jsou. Opravdu nevím, jestli to tak je, nebo není, nedokážu to potvrdit. Lidé takhle reagovali a stejně tak i já. V podstatě jsem se nechal strhnout davem.“

Mezi Romy podle něj zavládly silné emoce a situace zřejmě vyústila v potyčku. „Byli tady ti cizinci, byla tady děcka. Najednou jsem slyšel obrovský kravál, oni začali utíkat a lidé za nimi,“ pokračuje.

„Na první pohled není vidět, kdo je kdo – jestli se jedná o Moldavana, nebo Ukrajince, takže jsme všichni měli za to, že to jsou Ukrajinci. On byl nepříčetný, byl opilý a útočil na 30 nebo 40 lidí. Někoho praštil a lidé ho zbili. Během velmi krátké doby přijela policie a zpacifikovala ho,“ uvádí Horváth.

Vyhoštěný Moldavan

Policie případ řeší. „Z dosud zjištěných poznatků a informací se zatím nepotvrdilo jednání se sexuálním podtextem. Nicméně se tímto případem nadále zabýváme,“ řekl Seznam Zprávám policejní mluvčí Kamil Marek.

Dodal, že 33letého muže s moldavským, nikoliv ukrajinským pasem, který měl být s obtěžováním dětí spojován, už cizinecká policie vyhostila z Evropské unie. Důvodem byla právě rvačka, která se strhla zřejmě krátce poté, co se mezi Romy zpráva o údajném obtěžování dětí rozšířila.

Policie se nicméně zabývá i některými prohlášeními ze strany protestujících, a to pro podezření z přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka.

Iniciativu převzali „lajfkaři“

Robert Horváth přiznává, že ke svolání demonstrace za bezpečnost Romů ho přiměly silné emoce. „Ty protiukrajinské nálady se zvyšovaly i v návaznosti na to, co se dělo v Brně a v Pardubicích. Takže jsme si to s tím spojovali a říkali jsme si: ‚A dost!‘“

Místní Romové na dotazy redaktora Seznam Zpráv shodně uvádějí, že s Ukrajinci dosud měli velmi korektní vztahy. Ukrajinci také některé místní Romy zaměstnávají.

Horváth hned na úvod oznámil, že nejde o protiukrajinskou demonstraci, ale protest za bezpečnost Romů. Jenže, jak popisuje on i několik dalších místních, situaci opanovali takzvaní „lajfkaři“. Tak označují lidi, kteří jsou v celé české romské komunitě známí především díky živým vysíláním na facebooku, kde mají obrovskou sledovanost.

„Lidi z jiných měst sem přijeli, pustili živé vysílání a vzali to do svých rukou. Udělali pochod, který ani neměl být. Jinak by to proběhlo úplně v klidu,“ říká asi patnáctiletý místní chlapec, který se demonstrace zúčastnil.

Policie se v posledních dnech bránila kritice, že situaci podcenila. Horváth sice není spokojený s tím, jak demonstrace dopadla, ale apeluje na vládu a prezidenta, aby se napětím mezi Romy a Ukrajinci začali zabývat.