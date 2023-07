Napětí sílí. „My jsme tady doma,“ křičeli Romové na Ukrajince v Krupce

Čau ahoj @PolicieCZ 👋👋 na fotbal do Jablonce, kde se kurva nikdy nic neděje, pošlete klidně 15 antonů se želvama. Na "cikánské povstání", které psychopaticky avizují předem na sociálních sítích, nereagujete. Pořádek nezajišťujete, majetek a zdraví nechráníte. @Vit_Rakusan co? https://t.co/0EIAxTQ1nv

„Zvýšená přítomnost pořádkových sil na místě by mohla vést k eskalaci napětí. Neznamená to, že jsme na akci nedohlíželi. Průběh jsme důsledně dokumentovali a záznamy budeme dále vyhodnocovat, především ve vztahu k některým projevům. Oceňujeme ale relativně poklidný průběh,“ uvedla k úterní demonstraci ve středu ráno policie na svém oficiálním twitterovém účtu.

„Oni neměli co házet, nebyli připravení ve smyslu, že by si tam přinesli dlažební kostky. Jeden člověk se na tu demonstraci dostal náhodou, když šel kolem s nákupem z obchodu. Měl ty tašky s nákupem, takže se tam házely nějaké jogurty, láhve, rohlíky… Potom je tam jeden strom planých jablek, tak házeli ta jablíčka,“ říká Brož.

„Tepličtí kriminalisté po všech získaných poznatcích a informacích dnes obvinili 33letého muže moldavské státní příslušnosti z trestného činu výtržnictví. V případě soudem uznané viny mu hrozí trest odnětí svobody až do výše dvou let. Po provedených úkonech bude muž předán do rukou cizinecké policie. Ze strany cizinecké policie s ním bude vedeno řízení o správním vyhoštění za účelem opuštění území členských států Evropské unie a Schengenského prostoru,“ popsala policie v tiskové zprávě.