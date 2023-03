Rekordní odměna pro ředitele VZP. Přes 300 tisíc za práci s Ukrajinci

Bude mu letos vyplacen finanční bonus 1 255 500 korun hrubého. A navíc dostane ještě dalších 319 tisíc korun jako mimořádnou odměnu za nábor pojištěnců z Ukrajiny. Pro Seznam Zprávy to potvrdilo několik členů správní rady.

Šéf správní rady a lidovecký poslanec Tom Philipp uvedl, že mimořádnou odměnu Kabátkovi navrhl on. Jde podle něho o ocenění za zapojení ředitele, širšího vedení VZP i dalších zaměstnanců do procesu přijetí uprchlíků před válkou z Ukrajiny do tuzemského zdravotního systému.