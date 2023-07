Rok od požáru rostou v Českém Švýcarsku nové stromy, spory ale přetrvávají

Za pár dnů tomu bude rok, co v národním parku České Švýcarsko vypukl rozsáhlý požár.

Boj s plameny, které zasáhly na 1000 hektarů plochy, trval tři týdny a zapojily se do něj stovky hasičů i letecká technika z ciziny.

Požár zničil i předchozí snahy o změnu smrkových monokultur. „V místech, kde už jsme tohle měli za sebou a bylo tam třeba druhé patro mladého lesa, vše zmizelo. Někde jsme tak přišli o 17 let práce,“ pokračuje.

Otevření se ale podle něj nechystá. Odklidit tolik stromů, z nichž má prý zhruba třetina „silný potenciál“ procházející turisty zasáhnout, by bylo obtížné. Těžba by zároveň mohla svahy narušit ještě více než samotný požár.

Tím to ale nekončí. Obdobný problém je i s Edmundovou soutěskou, kde se od roku 1890 provozovala plavba na lodičkách. „Pořád ještě hledáme řešení, jak se k tradici vrátit,“ naznačuje mluvčí.

Správa parku se otevření některých lokalit obává i ve chvílích, kdy by vstup byl jen na vlastní nebezpečí. „Přestože by tam lidé vstupovali s vědomím, že je tam vysoké riziko, tak jako provozovatelé se spoluodpovědnosti stejně nezbavíme.“

Díky tomu se ale do lesů začalo dostávat více světla, které zajistilo vznik nových stromových pater. Postupnými kroky pak vznikal les, který má sloužit jako národní park.

Změna se tak výrazně urychlila. „Od roku 2018 je jasné, že je území nasměrované k plnohodnotnému národnímu parku. Do té doby jsme počítali s tím, že rekonstrukce původního lesa bude trvat třeba 50 let, to už dnes říct nelze,“ uvádí.